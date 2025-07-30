Стало известно, как поймать за руку риэлтора-мошенника Юрист Соловьев: пособника мошенников можно установить по переписке

Очень сложно доказать, сотрудничают ли с телефонными мошенниками риэлторы и представители других структур, заявил NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, везде есть нечистые на руку люди. Он отметил, что каждый сотрудник должен задуматься, когда видит, что пенсионер срочно хочет продать квартиру дешевле рыночной стоимости.

Должны быть надежные доказательства, которые бы подтвердили, что человек находится в сговоре. Например, предварительная переписка, согласование цены, а также передача информации. Когда пенсионер попытается переоформить квартиру дешевле рынка, неужели риелтор, нотариус или врач не зададутся вопросом, действует ли он по своей воле или нет? Кроме того, нечистые на руку люди есть в банках и социальных фондах, — прокомментировал Соловьев.

По его словам, были случаи, когда подобные «сделки» останавливали сотрудники полиции, банка, таксисты, соседи и родственники.

Ранее сообщалось, что полиция не привлекает граждан к сотрудничеству через телефонные переговоры. Любые звонки такого рода являются противоправными и грозит вовлечением в мошеннические действия.