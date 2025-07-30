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30 июля 2025 в 15:37

США опозорились «химозными» сухпайками на международной дегустации

Сухпаек Армии США признали худшим в рейтинге провиантов войск разных стран

Солдат армии США Солдат армии США Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сухпаек Армии США занял последнее место в рейтинге армейских рационов, который составили журналисты и военный эксперт, пишет KP.RU. По их словам, худшим стал шоколадный пудинг со вкусом «жеваных носков» и «химозный» сок. Лучшими признали пайки России и Китая — они опередили конкурентов по сытности и удобству использования.

В дегустации участвовали военкор и ветеран СВО Григорий Кубатьян, кулинарный обозреватель Леонид Захаров и международный корреспондент Мария Берк. Они попробовали рационы России, Китая, Польши, США и Гвинеи — все наборы были куплены в свободной продаже.

Первое место досталось сухпайку Вооруженных сил РФ: по объему и разнообразию он обошел остальные, его хватит не на один прием пищи. Особо эксперты отметили натуральность блюд и вкусный витаминный напиток. Минусы — громоздкая упаковка и неудобная горелка.

На втором месте — Китай. В этом случае рацион оказался самым компактным и при этом сытным. Плюсом дегустаторы назвали простоту вскрытия без дополнительных средств. Недостатком оказалась слабая ложка и неудачный шоколад.

Третьей стала Польша. Эксперты раскритиковали малое количество еды и бесполезные аксессуары вроде трубочек. Галеты оказались слишком твердыми, а разогрев — чрезмерно агрессивным. Последнее место занял рацион США. Похвалили мясо и надежную упаковку, но остальное содержимое сочли чересчур химическим и невкусным.

Ранее адмирал ВМС США Дэрил Коудл заявил, что военно-морские силы находятся в кризисном положении. По его словам, оно спровоцировано многолетним сокращением флота, упадком судостроения и задержками ремонтов.

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