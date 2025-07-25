Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 03:18

Адмирал ВМС США рассказал, в каком состоянии американский флот

Адмирал ВМС США Коудл сообщил о кризисном состоянии американского флота

Фото: Petty Officer 3rd Class Troy Dav/Global Look Press

Военно-морские силы США находятся в кризисном положении, заявил адмирал ВМС США Дэрил Коудл на слушании Комитета Сената США по вооруженным силам. По его словам, оно спровоцировано многолетним сокращением флота, упадком судостроения и задержками ремонтов.

По мере того, как Китай продолжает наращивать военно-морскую мощь, а вероятность конфликта между равными по силе флотами неуклонно растет с каждым днем, постепенно становятся очевидными последствия ошибочных решений, принятых десятилетия назад, – отметил Коудл.

При этом Коудл представил план восстановления флота. Он подразумевает под собой обеспечение полной боеготовности, крупную модернизацию и «углубление интеграции между всеми сферами: морской, воздушной, киберпространством и подводной средой – как никогда ранее».

До этого оружейная компания Mach Industries представила новый концепт боевой крылатой ракеты вертикального запуска, разрабатываемой в рамках экспериментальной программы Strategic Strike для армии США. Основатель Mach Industries Итан Торнтон подчеркнул, что в случае массового производства разработка окажется более доступной, чем управляемые снаряды GMLRS.

Ранее министр Вооруженных сил США Дэниел Дрисколл упомянул, что танки по-прежнему останутся на поле боя в ближайшем будущем, несмотря на обилие эффективных и доступных средств поражения такой техники. Он заверил, что тактическая роль танков претерпит изменения.

США
ВМС США
флот
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Windows 11 появилась на старых компьютерах
Бастрыкин раскрыл количество наемников, воевавших за ВСУ
Родителям школьников перед 1 сентября могут начать платить деньги
На Украине ужаснулись жестокой выходке Зеленского с послами Запада
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Тренер раскрыла, как избавиться от пивного пуза
Адмирал ВМС США рассказал, в каком состоянии американский флот
В Северной Осетии и других регионах СКФО ввели план «Ковер»
Врач объяснила, как правильно выбрать зубную пасту
Глава офиса Зеленского ответил грубостью на звонок Кремля в начале СВО
«Позор»: переговорная команда США покинула Доху из-за ответа ХАМАС
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 25 июля, жара и аллергия
Неизвестный вспомнил про забытый биткоин-кошелек и стал мультимиллионером
«Черное пятно»: решение Макрона по Палестине возмутило Минюст Израиля
В США высказались об отправке солдат НАТО на войну с Россией
В Северной Осетии ввели режим опасности атаки беспилотников
Трамп и глава ФРС чуть не поругались в прямом эфире
Макрон раскрыл, когда Франция признает государство Палестина
Санду назвали «типичным молодым диктатором» из-за выборов в Молдавии
Украинские болельщики призвали к расправе над футболистами из Сербии
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.