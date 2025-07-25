Адмирал ВМС США рассказал, в каком состоянии американский флот

Военно-морские силы США находятся в кризисном положении, заявил адмирал ВМС США Дэрил Коудл на слушании Комитета Сената США по вооруженным силам. По его словам, оно спровоцировано многолетним сокращением флота, упадком судостроения и задержками ремонтов.

По мере того, как Китай продолжает наращивать военно-морскую мощь, а вероятность конфликта между равными по силе флотами неуклонно растет с каждым днем, постепенно становятся очевидными последствия ошибочных решений, принятых десятилетия назад, – отметил Коудл.

При этом Коудл представил план восстановления флота. Он подразумевает под собой обеспечение полной боеготовности, крупную модернизацию и «углубление интеграции между всеми сферами: морской, воздушной, киберпространством и подводной средой – как никогда ранее».

До этого оружейная компания Mach Industries представила новый концепт боевой крылатой ракеты вертикального запуска, разрабатываемой в рамках экспериментальной программы Strategic Strike для армии США. Основатель Mach Industries Итан Торнтон подчеркнул, что в случае массового производства разработка окажется более доступной, чем управляемые снаряды GMLRS.

Ранее министр Вооруженных сил США Дэниел Дрисколл упомянул, что танки по-прежнему останутся на поле боя в ближайшем будущем, несмотря на обилие эффективных и доступных средств поражения такой техники. Он заверил, что тактическая роль танков претерпит изменения.