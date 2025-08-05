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05 августа 2025 в 11:30

В США посоветовали Трампу не разбалтывать военные секреты

Экс-главком НАТО Ставридис призвал Трампа не раскрывать местонахождение подлодок

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не следует раскрывать данные о перемещении американских атомных подводных лодок, заявил бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в колонке для Bloomberg. По его словам, местонахождение «хищников океана» всегда должно оставаться в секрете.

Я люблю говорить, что эти грозные корабли — высшие хищники океана. И их местонахождение всегда держится в секрете, — убежден Ставридис.

Он добавил, что американская армия имеет на вооружении три типа подводных лодок. При этом трудно сказать, какие из них Трамп поручил передислоцировать. Ставридис предположил, что речь шла о суднах класса «Огайо», переоборудованных для размещения более чем 150 ракет «Томагавк». Всего США имеют четыре таких подлодки.

Ранее Трамп объявил, что что он приказал направить две атомные подлодки в ответ на заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Хозяин Белого дома отметил, что суда расположили на определенных территориях, но не уточнил, где именно.

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