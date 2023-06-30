Сотовая связь подорожает: когда и на сколько вырастут цены Эксперты предсказали ежегодный рост тарифов на услуги мобильных операторов

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Операторы мобильной связи хотят добиться разрешения поднимать тарифы на 5% выше инфляции. Свое желание они объясняют необходимостью модернизации сетей. Эксперты проблему признают и советуют россиянам готовиться к заметному подорожанию сотовой связи. О том, когда и на сколько вырастут цены на услуги мобильных операторов, — в материале NEWS.ru.

Почему мобильные операторы планируют повышать цены

Операторы мобильной связи попросили правительство разрешить им ежегодно поднимать тарифы на связь на уровне, превышающем инфляцию на 5%. Это необходимо для модернизации сетей и их стабильной работы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Известно, что этот вопрос обсуждался на сессии по развитию отрасли связи до 2035 года, которую 20 июня провел премьер России Михаил Мишустин. Инициативу выдвинула рабочая группа по фиксированной связи.

Формально в России не установлены ограничения на тарифы на услуги связи. Но сейчас действует рекомендация ФАС об ограничении роста цен на связь уровнем инфляции.

При каких условиях им разрешат поднимать тарифы

В Минцифры сообщили, что индексация тарифов возможна при соблюдении операторами нескольких условий:

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операторы должны обеспечить дифференцированный подход, который гарантирует доступность услуг связи для всего населения;

рост должен быть плавным и поэтапным;

правительство может потребовать у операторов гарантии того, что они вложатся в обновление сетей.

Сколько сегодня стоит сотовая связь

Сотовой связи в России уже больше 30 лет. За это время страна пережила несколько серьезных кризисов: в 90-е, в 2008, 2014 годах, напоминает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Тогда дорожало практически все — начиная с гречки и заканчивая машинами и квартирами. «Автомобили сейчас стоят нереальных денег, в то время как средний чек на сотовую связь находится в районе 370 рублей. Это то, сколько в среднем платит житель России за сотовую связь в месяц», — говорит Кусков.

По его словам, для жителей Москвы это сравнимо со стоимостью одной чашки кофе, для жителей регионов — с двумя-тремя чашками. Но это дает возможность в огромном объеме смотреть фильмы и общаться. «И люди, конечно, не готовы со всем этим расставаться, потому что все остальные варианты досуга стоят заметно дороже», — рассуждает Кусков.

За годы ценовых войн до трети пользователей в крупных городах получили свои «промотарифы» и сегодня платят условные 200 руб. за безлимитный интернет и прочие услуги, комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Соответственно, повышение цен на уровень инфляции — примерно на 10% — это 220 рублей, притом что в среднем подобный набор услуг должен стоить около 1000 рублей», — объясняет он.

В целом, по данным Муртазина, средняя цена на связь в Москве сегодня составляет 500 руб., в Санкт-Петербурге — 375 руб. а в регионах — 200 руб. в месяц.

Почему мобильная связь будет дорожать

По словам Дениса Кускова, вся сотовая связь в России построена на импортном оборудовании. Производители базовых станций из России ушли, а своего оборудования у нас пока нет и в ближайшее время не предвидится. «К сожалению, пока есть только опытные образцы, но операторам нужны не опытные образцы, а поставки готовых базовых станций, которые исчисляются сотнями в год. Это непростой процесс», — поясняет эксперт.

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Проблема осложняется и тем, что производство базовых станций зачастую осуществляется на импортном оборудовании. И даже с появлением отечественного оборудования сильно легче не станет: оно, скорее всего, будет дороже импортных аналогов, полагает Кусков. Поэтому подорожание связи неизбежно. Либо рост тарифов за свой счет компенсирует государство, либо все это ляжет на плечи пользователей, резюмирует эксперт.

Эльдар Муртазин объясняет удорожание связи ростом затрат на оборудование. Условная базовая станция, которая раньше стоила $1 млн, сегодня стоит уже $1,5 млн, говорит он. При этом самих базовых станций операторам нужно закупать не меньше, а больше. «В отсутствие финансирования нас ждет деградация связи, которая грозит „проседанием“ экономики во всех областях, и жизнь ухудшится для всех без исключения», — предупреждает собеседник NEWS.ru.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев соглашается: сфера телекоммуникаций недостаточно привлекательна для инвестиций, а денег на поддержание оборудования в рабочем состоянии нужно много. «Добавьте сюда тот факт, что с некоторых пор нам стало недоступно передовое импортное оборудование — и получите угрозу деградации телеком-инфраструктуры. То есть качество связи будет падать», — подтвердил он.

На сколько вырастут тарифы на связь

По оценке Дениса Кускова, тарифы будут расти в пределах 20% в год. Ситуация может измениться вместе с решением проблемы выпуска отечественного оборудования. Но это случится не ранее 2025 года. Причем одновременно должен быть решен вопрос относительно субсидирования закупок этого оборудования операторами. «Если государство возьмет это на себя, это сдержит рост цен на связь: тогда тарифы будут ежегодно увеличиваться не более чем на 10%. В противном случае и 20% нам покажутся еще маленькой цифрой», — рассуждает Кусков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльдар Муртазин прогнозирует ежегодный рост тарифов не более чем на 10–15%. В 2023 году, по его оценкам, мобильная связь может подорожать на 12% (при условии, если операторам разрешат поднимать тарифы на 5% выше инфляции. — NEWS.ru).

Нужно понимать, что мобильная связь — не соль и не сахар, которые можно закупить на годы вперед. Поэтому расходы россиян на эти цели неизбежно вырастут. Другое дело, что многих проблем удалось бы избежать, если бы тарифы на услуги сотовой связи росли темпами, сопоставимыми с ростом тарифов ЖКУ, резюмируют эксперты.

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