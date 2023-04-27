Оптовые цены на бензин растут: как это скажется на автомобилистах Цены на АИ-92 и АИ-95 на бирже резко подскочили. Сколько будет стоить топливо на АЗС?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недавно СМИ сообщили, что в России резко выросли биржевые, то есть оптовые цены на бензин. Это произошло после новостей о возможном сокращении государственных выплат на сдерживание розничных цен. Стоит ли ждать резкого подорожания бензина и дизеля на АЗС или все останется как прежде, расскажет NEWS.ru.

Что случилось

Американское издание Bloomberg сообщило, что в правительстве РФ обсуждают сокращение демпферных выплат — денег, которые власти направляют нефтепереработчикам для сдерживания цен на бензоколонках. Необходимость урезать эти выплаты появилась после того, как бюджет России в первом квартале получил, по данным Минфина, огромный дефицит — 2,4 трлн рублей.

В то же время один из собеседников газеты «Коммерсант» заявил: выплаты по демпферу планируется сократить до конца года на 200 млрд руб. В Минфине отрицают, что хотят как-то менять механизм выплат, однако вице-премьер правительства РФ Александр Новак уже сказал ТАСС, что в скором времени законопроект о корректировке выплат могут внести в Госдуму.

Много ли денег отнимут у нефтяников

200 млрд рублей кажутся довольно большой суммой. Однако в прошлом году нефтяники получили рекордные выплаты — в 2,2 трлн. Для сравнения: в 2021 году сумма демпферных выплат равнялась лишь 674,5 млрд рублей. Поэтому, если в этом году на демпфер пойдет не 2,2 трлн, а 2 трлн рублей, это не должно стать проблемой для нефтяников, сказал в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Более того, по его словам, в 2020 году нефтяники больше отдали бюджету, чем получили. Поэтому даже урезанные выплаты дадут им серьезный запас прочности.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как оптовые цены на бензин отреагировали на новости

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевая бирже — через нее продается 25% бензина на российском рынке — цены резко взлетели вверх.

Только к вечеру 26 апреля биржевые цены на бензин в России достигли максимального уровня с начала конфликта на Украине. АИ-92 и АИ-95 подорожали за день на 1,9% и 1,7%, до 49,7 тыс. руб. за тонну и 54,9 тыс. руб. за тонну соответственно. Отметим, что именно через эту биржу идут большие оптовые закупки топлива в России.

Каким будет плохой сценарий для автомобилистов

Аналитик, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров сказал NEWS.ru, что если растут оптовые цены, то и розничные рискуют пойти в рост, поскольку у АЗС будут расти затраты и снижаться маржа. Поэтому он ожидает постепенного подорожания бензина и дизеля на бензоколонках. Впрочем, когда и на сколько процентов вырастут розничные цены, пока сказать сложно, говорит эксперт.

Нейтральный сценарий

Генеральный директор компании по созданию уникальных технологий для нефтегазовой отрасли «ВОРМХОЛС Внедрение» Олег Журавлев отмечает: сокращение выплат государства в адрес нефтяников может привести к колебаниям цен на АЗС. Но, по его мнению, нельзя утверждать, что бензин сильно подорожает именно из-за этого фактора: на цены влияют и санкции, и стоимость сырья, то есть еще непереработанной нефти.

«Топливный демпфер представлял собой механизм, с помощью которого регулировались выплаты компенсаций на нефтепродукты на внутреннем рынке в зависимости от изменения мировых цен на нефть. Минфин и Минэнерго обсуждают очередное сокращение субсидий по демпферу по бензину и дизтопливу, но размер снижения еще не определен. Конечный рост цен на заправках будет зависеть, в первую очередь, от размера снижения субсидий», — считает эксперт.

Впрочем, уже сейчас может возникнуть ситуация, когда спекулятивные настроения возьмут верх и цены на внутреннем рынке начнут расти, добавил Журавлев. Но при значительном повышении цен возникает риск усиления инфляции и роста социальной напряженности. Поэтому, если цены на бензин и дизтопливо на АЗС вырастут на 10–15%, государство может вмешаться и урегулировать этот вопрос, полагает эксперт.

Позитивный сценарий

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов ставит на то, что цены на бензин из-за сокращения демпферных выплат заметно не изменятся. Ведь в прошлом году нефтяники получили рекордные 2,2 трлн руб., и от них можно безболезненно «отщипнуть» те 200 млрд руб., которые сейчас обсуждаются в СМИ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Да, оптовые цены показали максимум с начала спецоперации на Украине. Но даже сейчас, указывает эксперт, при оптовой цене 50 тыс. руб. за тонну АИ-92 литр бензина стоит лишь 37 руб. (тонна бензина — это более 1300 литров — NEWS.ru). А в рознице он стоит 46–47 руб. за литр. И даже затраты на логистику, по его мнению, не должны привести к скачку цен на заправках. Поэтому колебания биржевых цен на топливо эксперта не пугают, тем более они могут и опуститься.

Кроме того, спрос на российские нефтепродукты из-за санкций в мире падает, отмечает Баженов. И если из-за этого бензина и дизеля на российских АЗС станет больше, то дорожать он не должен: ведь его надо еще постоянно сбывать. И уже сейчас, отмечает Баженов, владельцы сетей бензоколонок активно стараются повысить лояльность клиентов, предлагая бонусы и кешбэк, которые позволяют экономить несколько рублей с каждого литра бензина. Порой выгода достигает и 5 рублей.

Цены на дизель на АЗС, добавляет он, и вовсе падают. Потому что зимой использовался зимний дизель, который был дороже летнего из-за меньшего объема на рынке, а сейчас на АЗС завозят уже более доступный, летний дизель.

Резкого скачка цен на бензоколонках эксперты не ждут. А вот будет ли плавный рост или ситуацию удастся урегулировать, сейчас во многом зависит от государства.