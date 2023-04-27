Экономист предрек повышение розничных цен на бензин в России Аналитик Сидоров: вслед за биржевыми ценами на бензин начнут расти и розничные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После уже зафиксированного повышения биржевых цен на бензин следует ждать и постепенного роста цен на бензоколонках. Об этом NEWS.ru заявил аналитик, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Ранее биржевые цены на российский бензин подскочили на новостях о том, что власти могут ограничить выплаты нефтяным компаниям, которые сдерживали цены.

На Санкт-Петербургской бирже стоимость топлива уже начала расти, реагируя на этот информационный повод. А если растут оптовые цены, то и розничные рискуют пойти в рост, поскольку у АЗС будут расти затраты и снижаться маржа. Так что стоит ожидать постепенного увеличения розничных цен, — сказал Сидоров.

Эксперт пояснил: государство для сдерживания текущих цен на бензин перечисляет нефтяникам так называемые демпферные выплаты. Например, в 2021 году это было 674,5 млрд рублей, а в прошлом году — рекордные 2,16 трлн руб. Но теперь, как уже писали Bloomberg и «Коммерсант», власти обсуждают сокращение в этом году демпферных выплат на 200 млрд руб. Так как в первом квартале сформировался дефицит бюджета, который только по официальным данным составил 2,4 трлн руб. На фоне этих новостей и подскочили биржевые цены на бензин.

«А значит, нефтяники будут повышать и отпускные цены на топливо. То есть компенсировать выпадающие доходы нефтяных компаний будут автомобилисты — они будут покупать бензин по более высоким ценам», — сказал эксперт.

Ранее в Минфине, реагируя на публикации СМИ, заявили, что предложений изменить в России механизм топливного демпфера не было и такая идея в не обсуждалась. Однако вице-премьер Александр Новак подтвердил обсуждение такого сценария и сообщил, что в ближайшее время в Госдуму могут внести соответствующий законопроект.