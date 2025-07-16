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16 июля 2025 в 00:15

Народные приметы 16 июля: Стожары, мак и охотничьи секреты

Приметы на 16 июля — что можно и нельзя делать в Маков день Приметы на 16 июля — что можно и нельзя делать в Маков день Фото: Shutterstock/FOTODOM

16 июля — Маков день, или Стожары, — сегодня пауки предсказывают погоду, а болтовня может навлечь беду. Узнайте народные приметы для этого дня, на что стоит обращать внимание в поведении животных и в погоде, какие есть запреты на Маков день и какой обязательный обряд с маком стоит провести для защиты дома.

Защита для дома и удача для охотников

Маков день назван так из-за созвучия с именем святых Мокия и Марка, а также из-за того, что в этот день начинали собирать мак. С растением было связано множество поверий: маку приписывалась магическая способность привлекать богатство, а собранный мак считался оберегом от злых духов.

Стожары — другое название праздника, связанное с созвездием Тельца. Так называли скопление Плеяд, появление которых на небе предвещало охотникам удачу. Если же Стожар не было видно, в лес не отправлялись.

Приметы по погоде на 16 июля

  • Комары столбом — к жаре на неделю.

  • Паук плетет паутину — предвещает ясный день.

  • Вода в колодцах убывает — к засушливому периоду.

  • Облака быстро плывут — ждите сильного ветра.

Приметы на 16 июля Приметы на 16 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поведение животных в Маков день

  • Собака катается по земле и отказывается от еды — к затяжному ненастью.

  • Лошадь фыркает — к теплу, ржет — к дождю.

  • Птицы низко летают — предупреждают о буре.

Строгие запреты на 16 июля

  • Начинать дела — велик риск провала (особенно финансовые проекты).

  • Давать в долг — деньги не вернут, а должник станет врагом.

  • Пересаживать растения — завянут или погибнут.

  • Болтать попусту — навлечете «типун» на язык (болезни, сплетни).

Обязательные ритуалы на Маков день

  • Сейте мак у порога — это защитит дом от нечистой силы.

  • Помогите путнику — подайте милостыню или приютите, чтобы отвести беду от семьи.

  • Запомните ночной сон — он вещий и укажет решение проблем.

  • Ищите Стожары (Плеяды) на небе — их сияние сулит удачу на охоте.

Народные приметы 16 июля: Стожары, мак и охотничьи секреты Народные приметы 16 июля: Стожары, мак и охотничьи секреты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему мак — главный символ дня?

В старину верили, что его зерна усыпляют злых духов. Освященный мак сыпали в обувь новобрачным, под подушки для крепкого сна, в колодцы от засухи. А вот для выпечки его использовать 16 июля нельзя — только как оберег или лекарство.

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