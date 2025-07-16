В работе Steam зафиксировали сбои

Пользователи в России массово сообщили о сбоях в работе игровой платформы Steam. По данным портала Downdetector, поступило не менее 910 жалоб, а за сутки — более 1530.

Проблемы затрагивают как сайт Steam, так и мобильное приложение. Особенно заметными сбои стали в Мурманской, Калининградской и Липецкой областях, а также в Санкт-Петербурге и Ярославском регионе. Пользователи жалуются на замедленную работу сервиса и сложности с его запуском.

Ранее в работе провайдера «Ростелеком» были зафиксированы сбои. За короткий срок поступило 70 жалоб. Больше всего сообщений было из Москвы и Санкт-Петербурга — 13%. Также на сбои пожаловались жители Московской, Мурманской, Саратовской, Самарской, Нижегородской и других областей.

Также IT-эксперт Владимир Зыков предупредил, что внезапная активация веб-камеры без участия пользователя может указывать на слежку. По его словам, снижение производительности компьютера — это также тревожный звонок.

До этого IT-эксперт Вадим Коваленко ранее заявил, что оптимизация настроек, чистка и разгон системы продлят срок службы ПК. Он отметил, что персональный компьютер требует периодической замены термопасты и удаления пыли.