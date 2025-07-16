Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 04:50

В работе Steam зафиксировали сбои

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пользователи в России массово сообщили о сбоях в работе игровой платформы Steam. По данным портала Downdetector, поступило не менее 910 жалоб, а за сутки — более 1530.

Проблемы затрагивают как сайт Steam, так и мобильное приложение. Особенно заметными сбои стали в Мурманской, Калининградской и Липецкой областях, а также в Санкт-Петербурге и Ярославском регионе. Пользователи жалуются на замедленную работу сервиса и сложности с его запуском.

Ранее в работе провайдера «Ростелеком» были зафиксированы сбои. За короткий срок поступило 70 жалоб. Больше всего сообщений было из Москвы и Санкт-Петербурга — 13%. Также на сбои пожаловались жители Московской, Мурманской, Саратовской, Самарской, Нижегородской и других областей.

Также IT-эксперт Владимир Зыков предупредил, что внезапная активация веб-камеры без участия пользователя может указывать на слежку. По его словам, снижение производительности компьютера — это также тревожный звонок.

До этого IT-эксперт Вадим Коваленко ранее заявил, что оптимизация настроек, чистка и разгон системы продлят срок службы ПК. Он отметил, что персональный компьютер требует периодической замены термопасты и удаления пыли.

steam
сбои
интернет
платформы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очень острый салат из помидоров и лука за 5 минут: осторожно, жжет!
«Воздушный Армагеддон» для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 июля
Любителей загорать в нижнем белье на балконе предупредили о последствиях
Найден пропавший по пути в Магадан вертолет
Трамп рассказал о своей вере в Россию
Как выбрать спелый и сладкий арбуз по звуку с хвостиком и не отравиться
Как сохранить продуктивность летом и «выжить» в аномальную жару
В работе Steam зафиксировали сбои
Юрист объяснил, что делать пациентам при длинной очереди в поликлинике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 июля
В России планируют ввести учет домашних животных
Врач назвал неожиданную причину плохого самочувствия в жару
Рютте пригрозил некоторым странам вторичными санкциями из-за России
В Сети появились кадры вооруженного нападения на бойца ММА в Махачкале
Депутат призвал запретить скандально известную компьютерную игру
В России планируют начать штрафовать за передачу своего номера телефона
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 16 июля, больше полыни
Как накопить деньги на отпуск с маленькой зарплатой: 5 простых шагов
Элитный полк ВСУ полностью потерял боеспособность
Мощный разряд молнии поразил небоскреб в США
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.