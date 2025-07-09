Пользователи «Ростелеком» пожаловались на сбои

В работе провайдера «Ростелком» зафиксировали сбои, передает «СБОЙ.РФ — Мониторинг сбоев». Так, за последние 15 минут поступило 70 жалоб.

Фиксируем проблемы в работе «Ростелеком». 70 жалоб за последние 15 минут, — указано в сообщении.

Больше всего жалоб поступило из Москва и Санкт-Петербурга — 13%. Также о сбоях сообщили в Московской, Мурманской, Саратовской, Самарской, Нижегородской областях, Ставрополье, Хабаровском и Краснодарский краях, Тульской, Новосибирская, Ярославской, Калужской регионах.

Ранее о плохой работе Telegram сообщали пользователи из Москвы. Жители столицы утверждали, что у них не загружалось приложение и не приходили сообщения. На втором месте по количеству жалоб оказалась Тверская область, а на третьем — Санкт-Петербург.

До этого мобильный оператор «Билайн» столкнулся с масштабным сбоем. Большинство жалоб поступило от жителей Санкт-Петербурга (38%) и Ленинградской области (10%), а также Чувашии (8%), Москвы (5%) и Кировской области (4%). Многие клиенты «Билайна» отметили, что у них не было соединения как с мобильным интернетом, так и с домашним, а другие пожаловались на его перебои.