Летние Кузьминки: птицы предупредят о жаре, а мыши — о зиме

14 июля в народном календаре — Летние Кузьминки, посвященные святым Косме и Дамиану, или Бабьи праздники. В этот день природа щедро подсказывала, чего ждать от будущего.
Приметы по погоде на Летние Кузьминки
Ветер с запада — к дождям, а красноватый серп луны — к сильным ветрам.
Если звезды ночью ярко сияли, а утром небо затянуто тучами — жди грозы.
Тусклое пламя свечи или желтеющие листья на деревьях — к дождю и ранней осени.
Радуга после дождя сулит резкое похолодание.
Звери и птицы как предсказатели на Бабьи праздники
Сорока громко стрекочет — к затяжной жаре.
Мыши вьют гнезда во льне — зима будет снежной.
Птицы поют на рассвете — тепло продержится несколько недель.
Паук спускается на паутинке — к солнечным дням.
Что нельзя делать 14 июля
Тратить деньги — даже мелкие расходы сулят убытки. Лучше отложить покупки.
Работать женщинам — тяжелый труд предрекает «год в тягость». Запрещена и уборка.
Кузнецам браться за молот — это навлечет град, который побьет урожай.
Завидовать — черная зависть вернется неудачами.
Что нужно сделать обязательно в День Кузьмы и Демьяна
Сварить «братчинную кашу» в складчину с соседками. Угостите ею странников — это притянет счастье.
Надеть рубаху с вышивкой (птицы, цветы) — защитит от сглаза и подарит удачу.
Помочь нуждающемуся — одно доброе дело обеспечит благополучие на год.
Интересно: девушки в этот день собирали пучки трав и «обметали» порог дома возлюбленного, чтобы приворожить его. А сны с 13 на 14 июля считались вещими — например, погоня во сне предупреждала: «Остановись и переосмысли жизнь».
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