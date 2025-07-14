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14 июля 2025 в 00:15

Летние Кузьминки: птицы предупредят о жаре, а мыши — о зиме

Летние Кузьминки: птицы предупредят о жаре, а мыши — о зиме Летние Кузьминки: птицы предупредят о жаре, а мыши — о зиме Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

14 июля в народном календаре — Летние Кузьминки, посвященные святым Косме и Дамиану, или Бабьи праздники. В этот день природа щедро подсказывала, чего ждать от будущего.

Приметы по погоде на Летние Кузьминки

  • Ветер с запада — к дождям, а красноватый серп луны — к сильным ветрам.

  • Если звезды ночью ярко сияли, а утром небо затянуто тучами — жди грозы.

  • Тусклое пламя свечи или желтеющие листья на деревьях — к дождю и ранней осени.

  • Радуга после дождя сулит резкое похолодание.

Звери и птицы как предсказатели на Бабьи праздники

  • Сорока громко стрекочет — к затяжной жаре.

  • Мыши вьют гнезда во льне — зима будет снежной.

  • Птицы поют на рассвете — тепло продержится несколько недель.

  • Паук спускается на паутинке — к солнечным дням.

Что нельзя делать 14 июля

  • Тратить деньги — даже мелкие расходы сулят убытки. Лучше отложить покупки.

  • Работать женщинам — тяжелый труд предрекает «год в тягость». Запрещена и уборка.

  • Кузнецам браться за молот — это навлечет град, который побьет урожай.

  • Завидовать — черная зависть вернется неудачами.

Что нужно сделать обязательно в День Кузьмы и Демьяна

  • Сварить «братчинную кашу» в складчину с соседками. Угостите ею странников — это притянет счастье.

  • Надеть рубаху с вышивкой (птицы, цветы) — защитит от сглаза и подарит удачу.

  • Помочь нуждающемуся — одно доброе дело обеспечит благополучие на год.

Интересно: девушки в этот день собирали пучки трав и «обметали» порог дома возлюбленного, чтобы приворожить его. А сны с 13 на 14 июля считались вещими — например, погоня во сне предупреждала: «Остановись и переосмысли жизнь».

Ранее мы рассказали, к чему снится бабушка.

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