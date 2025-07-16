Стало известно, когда молодая возлюбленная Старовойта пришла на его могилу Молодая возлюбленная Старовойта пришла на его могилу на девятый день

Молодая возлюбленная экс-министра транспорта Романа Старовойта, 25-летняя Полина Корнеева, пришла на кладбище через девять дней после его смерти, сообщил StarHit. Там же она почтила его память.

Полина приехала одна и, опустившись на колени, обняла могилу Старовойта. Девушка тихо шептала слова и не могла сдержать слез.

Ранее во время похорон Полина прошептала слова любви над гробом Старовойта. С собой она также принесла букет красных роз.

До этого младшая дочь Старовойта выразила сожаление, что отец не увидит ее выпускного и не сможет присутствовать, когда она станет врачом. Она также поблагодарила его за все, что он сделал для семьи.

Тело Старовойта нашли в подмосковном Одинцово. По данным СМИ, охранники экс-министра обнаружили его тело в кустах в нескольких метрах от припаркованного автомобиля Tesla. Тело Старовойта опознала Копылова, после этого она провела несколько минут в машине следователей, затем пересела в автомобиль марки Aurus и уехала.