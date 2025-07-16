Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 00:05

Стало известно, когда молодая возлюбленная Старовойта пришла на его могилу

Молодая возлюбленная Старовойта пришла на его могилу на девятый день

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Молодая возлюбленная экс-министра транспорта Романа Старовойта, 25-летняя Полина Корнеева, пришла на кладбище через девять дней после его смерти, сообщил StarHit. Там же она почтила его память.

Полина приехала одна и, опустившись на колени, обняла могилу Старовойта. Девушка тихо шептала слова и не могла сдержать слез.

Ранее во время похорон Полина прошептала слова любви над гробом Старовойта. С собой она также принесла букет красных роз.

До этого младшая дочь Старовойта выразила сожаление, что отец не увидит ее выпускного и не сможет присутствовать, когда она станет врачом. Она также поблагодарила его за все, что он сделал для семьи.

Тело Старовойта нашли в подмосковном Одинцово. По данным СМИ, охранники экс-министра обнаружили его тело в кустах в нескольких метрах от припаркованного автомобиля Tesla. Тело Старовойта опознала Копылова, после этого она провела несколько минут в машине следователей, затем пересела в автомобиль марки Aurus и уехала.

Роман Старовойт
могилы
похороны
память
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT рассказал о нападении с оружием на известного бойца ММА в Махачкале
Трамп объяснил, как будет бороться с Китаем
Россиян могут начать штрафовать за поиск экстремистских материалов
Народные приметы 16 июля: Стожары, мак и охотничьи секреты
Стало известно, когда молодая возлюбленная Старовойта пришла на его могилу
От независимости до рабства: как Украина спустила наследство СССР
Пушков объяснил запрет Трампа Зеленскому бить по Москве
Россиянка с бесплодием забеременела после подтяжки груди
Универсальный гардероб: как собрать базу на все сезоны
Объединение хлебопеков России могут признать экстремистским
«Меня кинул Каспаров»: Илюмжинов о санкциях, Трампе, Путине и ФИДЕ
Вы точно влюбитесь! Топ мест Нижнего Новгорода, которые нельзя пропустить
Уточнено количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Москве
Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Воронежскую область возросло
Промышленная мясорубка перемолола рабочего на фабрике
Диковинка в погребе: закуска из кабачков на зиму — это супермаринад
Топ-4 мест, куда россиянину можно поехать без загранпаспорта
Повсюду следы от осколков: как выглядит пляж в Курске, где погиб ребенок
В Европе обсудили удары по России американскими ракетами
Тушу кабачки с пастой — самая мягкая икра на зиму
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.