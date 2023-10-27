В России хотят запретить экспорт мяса птицы и яиц: упадут ли цены на них Эксперт Плугов: запрет на экспорт курицы поставит под удар развитие птицеводства

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Власти всерьез озаботились ростом цен на курятину, которая за год подорожала более чем на четверть. Ранее ФАС уже убедила крупнейших производителей в необходимости снизить цены. Теперь Минсельхоз предлагает с той же целью запретить экспорт, причем не только мяса птицы, но и яиц. Сделает ли это одни из самых популярных продуктов доступнее для россиян, разбирался NEWS.ru.

Что предлагает Минсельхоз

Минсельхоз хочет на полгода ограничить экспорт яиц и мяса птицы «в целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита». Соответствующие проекты постановления размещены на портале нормативно-правовых актов.

По данным ведомства, за год рост цен на яйца составил 24%, а на курятину — на 25,3%. Это подорожание в Минсельхозе связывают со снижением производства и ростом себестоимости продукции из-за высокого курса доллара. «Текущая ситуация способствует чрезмерной привлекательности вывоза данной продукции по сравнению с поставками на внутренний рынок, что создает угрозу продовольственной безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Предполагается, что ограничения вступят в силу уже в декабре текущего года. При этом конкретные виды продукции, экспорт которой попадет под запрет, в материалах не приводятся. В частности, по поводу курицы сказано только, что запрет коснется «отдельных видов мяса».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что этому предшествовало

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым поинтересовался причинами роста цен на курятину в России. По его словам, с начала года она подорожала более чем на 27%. Патрушев на это ответил, что экономических предпосылок для роста цен нет, а «птицеводы, чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цены на курятину». Он также добавил, что для стабилизации цен Россия начала закупать мясо птицы в Белоруссии и Казахстане и эти закупки должны «чуть-чуть сбалансировать рынок».

На прошлой неделе в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что крупнейшие производители курятины уже начали снижать оптовые цены. Об этом, в частности, проинформировали ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье». При этом ФАС рекомендовала ретейлерам «соразмерно снижать розничные цены для потребителей».

Производители изменили отпускные цены после вмешательства самой ФАС. В августе стало известно, что ведомство начало проверку обоснованности роста стоимости мяса.

Как росли цены на курицу и яйца в России

В конце июля розничные цены на куриное мясо побили исторический рекорд — 196,93 руб. за килограмм. Это выше рекорда апреля 2022 года, когда после начала спецоперации на Украине и первых санкций цена курицы составляла 191,84 руб. за кило. К апрелю 2023 года она снизилась до 170 руб., но всего за три последующих месяца опять возросла на 14–15%.

В этом сентябре, по данным Росстата, килограмм курятины стоил уже 221 руб. против 181,5 руб. годом ранее. То есть с сентября 2022 года мясо птицы выросло в цене на 20,4%. Для сравнения: инфляция за тот же период составила 6%. И это, надо сказать, только официальная статистика. По оценке аналитической компании Emeat, еще в июне в розничных сетях куриная тушка стоила гораздо дороже — в среднем 270 руб. за килограмм.

Согласно самым свежим данным, за неделю с 17 по 23 октября розничные цены на мясо кур увеличилсь на 0,7%, а на яйца — на 2,5%. При этом в целом за последний год яйца подорожали на 28% (с начала 2023 года — на 15,9%).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ограничения на экспорт повлияют на стоимость яиц

Генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с NEWS.ru напомнил, что Россия поставляет за границу порядка 25–30 тыс. тонн яиц (28 тыс. тонн в 2021 году, примерно столько же — в 2022-м), или порядка 524 млн штук. При этом объем внутреннего производства у нас в десятки раз больше. «В этом году, например, мы произведем 47 млрд штук яиц — это 2,6 млн тонн. Доля экспортных поставок в этом объеме занимает ничтожные 1,1%», — указывает эксперт. И путем введения ограничений на экспорт яиц на их стоимость повлиять никак нельзя.

По словам Плугова, ежегодно с сентября по март происходит сезонный рост цен на яйца. Так, с сентября 2022 по март 2023 года их стоимость выросла на 18,54%, с сентября 2021-го по март 2022-го — на 26,35%. В среднем за последние пять лет яйца именно в этот период дорожали на 21,6%.

«Здесь неважно, станут ли запрещать экспорт или не станут, ничего не поменяется. Допустим, в первом случае рост будет не на 21,6%, а на 21,5%. Вот и весь эффект», — полагает эксперт.

Как это отразится на стоимости мяса птицы

По мнению Плугова, введение ограничений на экспорт любой продукции с высокой добавочной стоимостью (к которой в том числе является и курятина) — плохая идея. В 2022 году в России производство мяса птицы составило около 5,3 млн тонн (в виде тушек), при этом на экспорт уходит порядка 350 тыс. тонн в год. В процентном соотношении это тоже не так уж много — 6,6%. И в этом смысле запрет на поставку курятины в другие страны не слишком повлияет на внутренние цены. По словам эксперта, в перспективе нескольких месяцев они могут снизится не более чем на 2–3% при прочих равных условиях (текущем курсе доллара, общем уровне инфляции и так далее). А спустя некоторое время эффект от этих мер может быть даже обратным.

Старший преподаватель кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов в беседе с NEWS.ru допускает, что временный запрет может стабилизировать рост цен на мясо птицы в I и II кварталах 2024 года. «Но без предоставления прямых субсидий производителям, которые позволят снизить себестоимость, ожидать существенного снижения цен в следующем году не стоит», — говорит он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем опасно предложение Минсельхоза

«Производители могут снизить производство курятины, что приведет к сокращению предложения на рынке и, как следствие, росту цен», — объясняет Плугов. В пример он приводит опыт Аргентины, власти которой, пытаясь бороться с высокими ценами на говядину, запретили экспорт мяса в другие страны. В ответ фермеры забили скот и переключились на выращивание сои, и через год говядина в Аргентине подорожала в 1,5 раза, продолжает Плугов.

В России подобного роста цен на курятину, конечно, не будет, но запрет на экспорт, даже временный и частичный, отбросит наших птицеводов в развитии на пару лет назад, предупреждает он. «Это грозит нарушением договоренностей о поставках с зарубежными контрагентами, формированием негативной репутации наших птицеводов как ненадежных и нестабильных поставщиков, сворачиванию с трудом выстроенных логистических цепочек», — перечисляет собеседник NEWS.ru.

Именно сейчас самое время наращивать объем поставок за рубеж. А за счет эффекта масштаба цены на внутреннем рынке могли бы снижаться, отмечает Плугов. «Попытка прижать птицеводов ни к чему хорошему не приведет, при этом Россия потеряет шанс расширить производство курятины и выйти на азиатские рынки, в том числе а ногромный китайский рынок. А Китай ежегодно закупает 1,5 млн тонн куриного мяса», — замечает он.

Чей опыт Россия могла бы взять на заметку

Бразилия ежегодно экспортирует более 4 млн тонн куриного мяса, хотя могла бы вместо этого отгружать на экспорт корма для производства мяса птицы, например, лишние 7–8 млн тонн соевых бобов или 10–12 млн тонн зерна, рассказывает Плугов. Но для Бразилии приоритет — экспорт продукции с высокой добавочной стоимостью (то есть куриного мяса). Ведь это рабочие места, расширение базы налогообложения и более высокие объемы прибыли предпринимателей.

В России же все чаще говорят о необходимости экспортировать готовую продукцию, например, не зерно, а муку и мясо. Но слова, как это часто бывает, расходятся с делом. Запрет на экспорт мяса птицы может снизить инвестиционную привлекательность экспортного направления готовых продуктов, опасается Плугов.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Что реально могло бы остановить рост цен на курятину

Российский рынок продовольствия является частью глобального рынка. Рынок кормов, сырья для отрасли птицеводства (зерно, масличные, жмыхи и шроты масличных культур) — экспортоориентированный. Ослабление рубля этой осенью, несмотря на высокий урожай, привело к росту цен на это сырье в рублевом выражении на внутреннем рынке, говорит Плугов.

Это, в свою очередь, ускорит рост цен на яйцо и мясо птицы. По мнению эксперта, для их стабилизации (чтобы не было их дальнейшего ощутимого роста) нужно, чтобы российская валюта укрепилась к доллару хотя бы до 88 руб.

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