Из России запретят вывозить отдельные виды мяса птицы Минсельхоз предложил запретить на полгода вывоз из РФ отдельных видов мяса птицы

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Министерство сельского хозяйства России предложило запретить на шесть месяцев вывоз из РФ отдельных видов мяса птицы, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов. Эта мера принята с целью сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию и не допустить дефицита.

В целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на шесть месяцев, — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил закупать мясо птицы в дружественных странах для стабилизации ситуации. С начала года цена на мясо птицы выросла на 27%.

В конце июля розничные цены на куриное мясо побили исторический рекорд, поднявшись до 196,93 рубля за килограмм. Это выше рекорда апреля 2022 года, когда после начала спецоперации на Украине и связанных с этим санкций цена килограмма курицы составила 191,84 рубля.

В октябре профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что в ближайшее время цены на курицу в торговых сетях могут снизиться на 10–20%,. Так эксперт прокомментировал сообщение ФАС о снижении крупнейшими производителями курятины оптовых цен. При этом сильнее всего упадут цены на продукцию низкоценового сегмента, считает эксперт.