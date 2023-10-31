Россиян предупредили о сильном подорожании шоколада в магазинах Эксперт Новикова: шоколад в магазинах подорожает минимум на 20% к Новому году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шоколад в российских магазинах подорожает минимум на 20% до конца года, сообщил NEWS.ru доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя сообщения о росте оптовых цен. На ситуацию повлияло ослабление рубля и уменьшение урожая какао-бобов в мире, говорит эксперт.

Цены на шоколад до конца года могут вырасти как минимум на 20% в связи с такими внешними факторами, как уменьшение урожая какао-бобов в странах-поставщиках, а также по причине нестабильности курса рубля к другим валютам. В большей степени подорожание коснется продукции с высоким содержанием какао — это, например, темный шоколад, — сказала Новикова, отвечая на вопрос NEWS.ru о росте розничных цен.

Она отметила, что в связи с подорожанием можно будет опытным путем выяснить, в каких конфетах действительно содержится настоящий шоколад, а где производители используют его заменители.

Ранее крупнейший российский кондитерский холдинг ООО «Объединенные кондитеры» (в него входят «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский» и еще 16 фабрик в разных регионах РФ) предупредил о росте оптовых цен на шоколад на 16,3% с 1 декабря. В соответствующем письме сказано, что одной из причин для повышения цен стали подорожавшие сырье и материалы для производства шоколада из-за падения курса рубля. Кроме того, производители были вынуждены поднять зарплаты сотрудников на 20–40% из-за дефицита кадров на рынке труда и накопленной инфляции. Еще две причины для роста цен — увеличение затрат на логистику на 10% и рост процентных ставок по кредитам для бизнеса из-за повышения ключевой ставки. В минувшую пятницу ЦБ повысил ее с 13% до 15%.