На полках российских магазинов появятся турецкие яйца Глава Союза производителей яиц: Турция готова обеспечить Россию яйцами

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Турция готова полностью обеспечить Россию поставками яиц, заявил глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. По его словам, которые приводит РИА Новости, 21 компания получила одобрение на поставки, три уже начали поставлять эту продукцию. Конкретных объемов поставок он не назвал.

В целом 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию, три уже начали поставки, — сказал он.

8 декабря генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность повышения цен на куриные яйца. Средняя розничная цена на данный продукт увеличилась за год более чем на 40%. Региональным прокурорам поручено принять меры, если подтвердятся факты нарушений при ценообразовании.

Зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский ранее объяснил, что особенности продукта и убыточность его производства привели к подорожанию яиц на российском рынке. По его словам, отрасль производства куриного яйца последние годы работает в среднем с нулевой доходностью.

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева до этого заявила, что в сильном подорожании яиц виноваты ретейлеры. По ее словам, отпускная цена на яйца за 11 месяцев 2023 года поднялась лишь на 10%, а остальное — наценка торговых сетей.