Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на яйца Экономист Плугов: в апреле стоимость десятка яиц может превысить 140 рублей

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Цены на яйца, за год поднявшиеся на 40%, к весне 2024 года вырастут еще больше, заявил NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По его словам, в апреле средняя стоимость десятка яиц превысит 140 рублей. Но затем цены пойдут вниз, как это происходит каждый год, отметил он.

Цены на яйца в России с текущих уровней вырастут еще на 15–20%. И это, надо сказать, оптимистичный сценарий. К середине апреля 2024 года стоимость десятка превысит 140 рублей, — сказал Плугов.

Продолжающийся рост цен на яйца эксперт объясняет сезонным фактором (ежегодно яйца дорожают с сентября по март, а летом, напротив, дешевеют), а также ростом себестоимости и повышением спроса в условиях удорожания мяса. Несмотря на то, что средняя стоимость десятка уже достигла 116 рублей, яйцо все еще остается одним из самых доступных источников белка, отметил Плугов.

По его словам, после достижения своего пика в начале апреля во второй половине месяца цены начнут снижаться за счет растущего предложения, «даже если не принимать никаких регуляторных мер». К середине июня по отношению к пиковым значениям апреля яйца подешевеют на 12–15%, считает Плугов.

Ранее финансовый аналитик, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев заявил, что в ближайшем будущем цены на яйца точно не снизятся. По его словам, цены в России могут «двигаться только вперед». Ответственность за это, уверен эксперт, лежит на Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Он пояснил, что ФАС — недостаточно активная организация, сильно ограниченная в своих действиях законодательством.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку на предмет необоснованного завышения цен на яйца в регионах и принять меры реагирования в случае выявления нарушений. С начала года куриные яйца подорожали на 36,6%, только в ноябре — более чем на 15%. Для сравнения: общая инфляция за тот же период составила 6,7% и 1,1% соответственно.