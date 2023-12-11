Яйца уже по 200: кто виноват в скачке цен, можно ли остановить подорожание

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По данным Росстата, с начала 2023 года цены на яйца в России поднялись на 36,6%. Только в ноябре этот продукт подорожал на 15%. К решению проблемы подключились федеральные ведомства и региональные власти. В Белгородской области, например, ограничили продажу яиц в одни руки: всего два десятка на человека. В Москве, Крыму и других регионах начали продавать поштучно. Почему выросли цены, как с этим борются, стоит ли ожидать снижения стоимости яиц — в материале NEWS.ru.

Почему выросли цены на яйца

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала одной из причин повышения цен на яйца сокращение поголовья птицы в России из-за птичьего гриппа. По ее словам, в России в 2023 году зафиксировано около 50 очагов инфекции.

В Минсельхозе РФ подорожание яиц объяснили тем, что на них резко увеличился спрос. В связи с этим в ведомстве призвали увеличить объемы производства.

Однако генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева сообщила NEWS.ru, что объемы производства яиц в стране в текущем году соответствуют уровню 2022-го. Этот же тезис подтвердила и руководитель Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Она отметила, что по данным на 1 ноября 2023-го производство яиц в России составило 101,4% от объемов прошлого года.

«Цены на яйцо выросли по многим основаниям. Выросла покупательная способность населения. Особенно в отдельных регионах. Это толкает цены вверх, если производство не поспевает за ростом спроса. Есть проблема птичьего гриппа. При этом есть все основания для роста цены у производителей яйца: дорожает стоимость ресурсов и услуг», — сообщила Наталья Шагайда NEWS.ru.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто виноват в росте цен на яйца

По мнению Галины Бобылевой, подорожание яиц объясняется не завышением цены производителями, а ослаблением курса рубля, инфляцией. Все остальное, уточнила она, наценка торговых точек.

«Средняя отпускная цена на яйцо за 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла всего лишь чуть более чем на 10%. Это произошло из-за инфляции. Поэтому вопрос, почему так поднялись цены на яйца, я переадресую торговле», — заявила Галина Бобылева.

Она подчеркнула, что, несмотря на рост цен на яйца, этот продукт все равно остается самым доступным источником белка в России.

«Десяток яиц сейчас стоит 120 рублей, я с этой ценой не соглашаюсь. Стоимость яичницы из трех яиц — 36 рублей. Увеличим стоимость такого завтрака до 50 рублей: нужно ведь еще кусочек масла на сковородку бросить и ломтик хлеба взять. И теперь назовите еще какой-нибудь продукт, которым вы можете позавтракать за 50 рублей?» — отметила Бобылева.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как борются с повышением цен на яйца

30 ноября к урегулированию цен на яйца подключилась Федеральная антимонопольная служба. В пресс-службе ведомства NEWS.ru сообщили, что ФАС предложила ретейлерам ограничить наценку на этот продукт до 5%. Торговые сети «Верный» и «Глобус», по данным ведомства, прислушались к регулятору.

По мнению Натальи Шагайды, такая мера не только не улучшит ситуацию с ценами, но может иметь и негативные последствия.

«Самое важное сейчас — не ограничивать цены, потому что как только вы начнете продавать яйца по 70 рублей где-нибудь в одном-двух местах, притом что везде оно будет по 120 рублей, туда выстроится очередь. И люди купят не один десяток в руки, а по два на каждого члена семьи. Возникнет ситуация как в Советском Союзе: в магазинах ничего нет, а в холодильниках полно всего, по случаю купленного», — считает Наталья Шагайда.

В пресс-службе ФАС NEWS.ru рассказали, что новый законопроект ведомства позволит пресекать действия хозсубъектов, приводящие к установлению экономически необоснованных цен на отдельные виды товаров.

«Перечень таких товаров определит правительство Российской Федерации. Изменения будут носить временный характер. ФАС будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен и в случае выявления выдавать предупреждение. Законопроект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение отдельных хозсубъектов», — прокомментировали в пресс-службе ФАС.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как повлияет на цены импорт яиц из Турции и Азербайджана

Еще одной мерой борьбы с завышенными ценами стало разрешение на поставку в Россию куриных яиц из Турции и Азербайджана. Галина Бобылева отметила, что сейчас идут переговоры по этому же вопросу с Ираном. По ее мнению, это крайне странное решение, которое может сильно ударить по российским производителям.

«Мы очень озабочены, потому что даже в 1990-е годы, когда у нас с кормами было сложно, мы не допустили завоза яйца. А сейчас, когда кормов полно, мы вдруг начинаем завозить из зарубежья. От этого пострадают российские производители», — полагает она.

Какого качества будут импортные яйца

Галина Бобылева усомнилась, что при доставке яиц в Россию из Турции и Азербайджана удастся сохранить качество продукта.

«Яйцо — это скоропортящийся продукт. Его можно использовать в течение 28 дней, то есть до потребителя оно должно дойти максимум за 21 день, чтобы люди успели съесть свежий продукт. Я сомневаюсь, что эти сроки возможно соблюсти», — подчеркнула Бобылева.

Наталья Шагайда добавила, что российские яйца всегда были очень хорошего качества. По ее мнению, они выигрывают конкуренцию у других стран.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие еще меры по регулированию цен на яйца принимают власти

11 декабря в Белгородской области для регулирования цен на яйца местные власти ввели новую ограничительную меру: теперь там продают только по два десятка яиц в одни руки. Это решение, по словам замгубернатора региона Юлии Щедриной, принято, чтобы «яйца достались абсолютно всем желающим». Но эти меры не помогли, так как «предприимчивые граждане стали приходить буквально целыми семьями, чтобы купить максимальное количество яиц».

Юлия Щедрина подчеркнула, что белгородские производители обеспечивают потребность региона в куриных яйцах примерно на 200% и ситуация с их поставками остается стабильной.

«Яйца купили все, кто хотел, а по итогам дня яйцо еще осталось, то есть дефицита предложения нет», — подчеркнула она и призвала граждан не создавать искусственный ажиотаж.

Кроме того, на фоне роста цен ретейлеры стали продавать яйца поштучно. В Москве, например, продукт самой низкой категории C3 стоит почти 9 рублей. Поштучную продажу яиц организовали ранее в Оренбурге и Новосибирске. Кроме того, такие же меры приняли в Крыму, где цена за десяток доходит до 200 рублей (20 рублей за одно).

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Снизятся ли цены на яйца в России

По мнению Натальи Шагайды, импорт яиц из Турции и Азербайджана, возможно, позволит немного снизить цены на яйца.

«Если рынок насытится, появится много импортного яйца, то цена может немного снизиться», — подчеркнула она.

Наталья Шагайда добавила, что импорт яиц улучшит конкуренцию на рынке, что тоже может поспособствовать снижению цен. Однако не стоит думать, что в РФ из Турции и Азербайджана будут завозить более дешевые яйца, чем российские, уточнила она.

«До подорожания российское яйцо было конкурентное, оно стоило меньше, чем во многих странах мира», — уточнила Наталья Шагайда.

Другой точки зрения придерживается финансовый аналитик, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. Он заявил NEWS.ru, что ожидать снижения цен на яйца в России не приходится.

«Может быть только приостановлен рост этих самых цен на какое-то время или произойдёт формально копеечное снижение. Но говорить о том, что цены опустятся до прежнего уровня, не приходится», — считает он.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По мнению Беляева, ФАС в своих действиях "сильно ограничена законодательством».

«На Западе регулирующий орган может выписать такой огромный штраф, что в следующий раз тебе не захочется повышать цены. И не только тебе, а никому во всей округе», — подчеркнул Беляев.

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