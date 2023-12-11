Все причины подорожания яйца: полный разбор от эксперта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рост цен на яйца стал одной из самых главных тем для обсуждения в последние дни. В дело включилась даже Федеральная антимонопольная служба и Генпрокуратура, крупные сети заявили, что будут ограничивать наценку, и даже начали продавать яйца поштучно. Но поможет ли это снизить стоимость куриных яиц? И почему вообще произошло столь резкое подорожание? NEWS.ru попросил высказать свое мнение о том, почему подорожали яйца, зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции, депутата от Курганской области кандидата филологических наук Сергея Лисовского.

Спасали старые кадры

— Резкое подорожание куриных яиц произошло из-за совокупности факторов. Первое — сократился реальный объем производства. Второе — увеличилась себестоимость производства яйца. Ну и третье — это сезонный рост спроса.

Но вот что важно: отрасль производства куриного яйца 10 последних лет работает в среднем с нулевой доходностью. И никто об этом ранее не думал. Чиновникам было трудно понять, почему люди трудятся себе в убыток.

Но тут работал человеческий фактор, на селе он важен. Владельцами многих фабрик, которые были созданы еще в Советском Союзе, были «старые кадры». И для них это было делом всей жизни. Поэтому они и старались максимально вытягивать эти фабрики, что требовало огромных усилий и труда.

Но люди не вечные. Они стали уходить. А когда уходили старые директора, то наследники, видя убыточные предприятия, их либо продавали, либо перепрофилировали под бройлерное производство. За последние 10 лет у нас закрылось или обанкротилось 60 яичных фабрик и 7 было перепрофилировано. Это минус примерно 4,5 млн штук яиц в год. А это почти 10% от производства в стране.

Фото: council.gov Сергей Лисовский

Убытки накапливались годами

— А еще яйцо — это сложный продукт в плане реализации. Обычно у нас всплеск перед Новым годом, а потом идет резкий спад, когда начинается Великий пост. Потом есть подъем перед Пасхой и подъем в сентябре-октябре. То есть мы имеем три всплеска. Но между ними — особенно январь-февраль-март — падение продаж было очень существенное.

Но несушку нельзя заставить нести меньше! Поэтому многие фабрики годами в некоторые месяцы продавали яйца себе в убыток. И эти убытки копились. Но никто не помогал фабрикам, хотя все знали о проблемах.

И сейчас на сложности наложился увеличившийся объем потребления: сезонный всплеск потребления, рост за счет появления новых регионов России, а также рост спроса на яичный порошок у военных.

В итоге имеем: спрос вырос, а производство снизилось.

И сюда сверху мы добавляем рост себестоимости. А он был очень серьезный. Если цена зерна у нас достаточно низкая, то кормовые добавки используются импортные или отечественные. Отечественные, но тоже очень сильно подорожавшие! Увы, но российские компании после ухода западных игроков просто подняли цены на добавки в 2–3 раза.

Кроме того, яйцо, из которого делают несушку, — оно или в первом, или во втором производном импортное. Плюс оборудование — оно почти все импортное. Вакцины — есть наши, но есть и импортные тоже. И не забываем про накладные расходы: газ, электричество, топливо. Все это растет постоянно в цене.

Без охраны не получается

— Еще один момент, который всегда давил на стоимость яйца, — это особенности ведения бизнеса в нашей стране. Смотрите, на первый взгляд, зарплаты сотрудников фабрик в России ниже, чем, скажем, в Европе или США.

Но, например, в Европе ты должен платить только сотрудникам, которые работают на производстве. А у нас к этому добавляется еще штат охраны, которой на Западе практически нет. А без охраны у нас не получается. А еще у нас должна быть дежурная смена электриков. А это еще два человека, то есть четыре — шесть сотрудников в штате. А без электриков нельзя. Потеря электричества на один час может привести к гибели всего поголовья. А ведь на Западе есть страховки от потери электричества, а поставщик энергии несет ответственность и готов в случае проблем компенсировать все убытки.

Например, в Европе ветеринары обычно работают на условиях аутсорсинга, а у нас они должны быть в штате. И так далее. В итоге у нас на одного реально работающего на производстве птицы или яйца приходится еще три человека, без которых в теории можно обойтись.

На выходе зарплата на одного сотрудника у нас сильно меньше, а общий зарплатный фонд — примерно такой же, как в других странах.

При этом, например, цены на электроэнергию в России для птицефабрик зачастую даже выше, чем на Западе. Ведь там часто есть специальные тарифы. Да и с дизелем такая же ситуация — в Европе есть специальная программа по продаже фермерам топлива по сниженным ценам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подсобные хозяйства не справятся

— Кстати, есть еще одна причина, почему чиновники якобы неожиданно столкнулись с проблемой нехватки яиц. Дело в том, что, по официальной статистике, у нас многие годы растет количество подсобных хозяйств. И якобы на таких хозяйствах люди выращивают яйцо. И эта цифра тоже идет в общий объем производства в стране.

В результате мы имеем ситуацию, когда общий объем производства на бумаге не падает, но снижается при этом промышленный объем производства. Но реально просчитать, сколько в подворьях производят яиц, просто невозможно! Вот и идет простая подгонка цифр, чтобы докладывать наверх хорошие данные.

Турция не поможет

— Не стоит рассчитывать и на яйца из Турции, которые якобы к нам будут завозить. Если их и привезут, то достаточно небольшой объем. Никто не производит яйцо «на склад». Ведь оно хранится максимум три месяца. А по-хорошему, диетическое яйцо с самыми полезными веществами должно храниться только неделю.

И если мы хотим увеличить поставки, то надо сначала заказать яйцо, из которого вылупится несушка. Потом она должна вырасти. В итоге цикл получается около года! То есть, чтобы заказать у кого-то сейчас большие объемы яйца, которые повлияют на глобальный рынок, требуется много времени.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нужно изменить подход

— Чтобы в будущем цены на яйца и курицу были стабильными, нужны реформы отрасли. Необходимо переходить к системе гарантированного дохода, как работают все ведущие западные страны. Когда ты не субсидируешь что-то, а гарантируешь доход. И фермер знает, что он получит свою прибыль, так как будет определенная цена продукта. И если цена будет ниже, то государство эту разницу компенсирует.

Например, в Канаде сейчас работают с производителями молока примерно по той же схеме, которая раньше использовалась в СССР. Там закупают, скажем, молоко у сельхозпроизводителей по высокой цене. А затем продают его населению по более низкой. В итоге производство остается всегда рентабельным, стабильным и прогнозируемым.

И, перейдя на эту форму, мы сможем уйти от той ситуации, в которой отрасль находится сейчас. Когда фактически шесть месяцев в году предприятие может работать в минус. А ведь эти убытки накапливаются, не хватает оборотных средств. Учитывая процентную ставку, мы понимаем, что взять в кредит сейчас — это очень дорого. 22–25% годовых!

Поэтому нам нужно рассчитывать себестоимость производства яйца и переходить на новые формы поддержки производителей. Причем себестоимость нужно считать в каждом регионе. Ибо стоимость яйца на юге России и на севере будет совершенно разной.

Без серьезных реформ ситуация с яйцом в России не изменится. Инвестиция в яйцо — это на 8–10 лет. И, учитывая долгий срок инвестиции, сейчас мало какой серьезный бизнес будет вкладываться в производство яиц. Государство должно изменить правила игры и гарантировать, что инвестиции будут возвращены, что производство яиц будет экономически выгодным делом.

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