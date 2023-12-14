Путин назвал неожиданную причину проблем с вакцинами от кори и краснухи Путин назвал техническим сбоем проблему с вакцинами от кори и краснухи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблема с вакцинами от кори и краснухи вызвана своеобразным техническим сбоем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой прямой линии и пресс-конференции. По его словам, как ни странно, причиной являются куриные яйца. Они необходимы для создания соответствующих средств для иммунизации населения, объяснил глава государства. Трансляцию ведет сайт Кремля.

Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи. Ну здесь тоже такой технический сбой. Он вызывает сожаления. Это связано, как ни странно, с яйцами, потому что сырьем для производства вакцин против кори являются куриные яйца. Важно, чтобы их было достаточное количество, — отметил Путин.

Президент также добавил, что проблема в скором времени будет решена. По его словам, все необходимые меры уже приняты.

Глава государства подчеркнул, что Россия не намерена закрывать поставки вакцин из-за рубежа. Всплеск заболеваемости корью он при этом связал с мигрантами, в том числе с Украины. Там, пояснил президент, низкий уровень иммунизации населения.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что эпидемиологическая ситуация в России на данный момент вызывает беспокойство. По его словам, встречаются самые разные заболевания, большая часть которых остается не диагностированными.