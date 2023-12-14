Иммунолог оценил эпидемиологическую ситуацию в России Иммунолог Крючков: эпидемиологическая ситуация в России вызывает беспокойство

Эпидемиологическая ситуация в России на данный момент вызывает беспокойство, заявил иммунолог Николай Крючков. В беседе с Lenta.ru специалист подчеркнул, что основная проблема заключается в наличии заболеваний, которые остаются недиагностированными. Из-за этого нельзя точно понять, какие реальные пропорции заражаемости тем или иным вирусом.

В целом беспокойный сезон, характеризуется тем, что есть самые разные заболевания, большая часть которых остается недиагностированными. Это значит, что мы не очень понимаем реальные пропорции, — отметил иммунолог.

Кроме того, продолжается тенденция на рост заболеваемости COVID-19. Крючков предположил, что через пару недель наступит временное снижение заражаемости на период новогодних праздников, после чего можно вновь ожидать заметного роста. Иммунолог напомнил, что каждая неделя с октября давала прирост по заболеваемости до 20%. Часть зараженных может быть не выявлена, так как тесты стали делать гораздо реже. Заболеваемость ОРВИ и гриппом также оказалась достаточно высокой в нынешнем сезоне. Иммунолог отметил, что серьезных изменений в аутогенном составе возбудителей при этом не произошло.

Популяция некоторым образом готова к ОРВИ и гриппу лучше, чем это было в прошлом сезоне, когда в ковидные годы заболеваемость была либо совсем мизерная, либо на низком уровне, — заключил специалист.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее предложил ввести в Москве и Подмосковье карантин с дистанционным обучением для школьников. По его словам, такие меры помогут снизить вспышку заболеваемости гриппом.