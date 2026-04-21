21 апреля 2026 в 09:05

Врач назвала опасный вирус, живущий в организме десятилетиями

Терапевт Тен: цитомегаловирус живет в организме человека десятилетиями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Цитомегаловирус способен десятилетиями находиться в организме человека в скрытой форме, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, недуг передается при поцелуях, интимных контактах и использовании общей посуды.

Цитомегаловирус — это вирус герпеса V типа. Он живет в организме годами, а то и десятилетиями, никак себя не проявляя. По данным ВОЗ, носителями ЦМВ являются от 50 до 90% взрослых людей в разных странах. Он передается через биологические жидкости: слюну, мочу, кровь, сперму, вагинальный секрет, грудное молоко. Заразиться можно при поцелуе, половом контакте, через общую посуду или зубную щетку, а также от матери к ребенку во время беременности или родов. Особенность вируса в том, что после первичного заражения он навсегда остается в «спящем» состоянии, а при резком снижении иммунитета может начать размножаться, — сказала Тен.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что через воду из-под крана можно заразиться холерой, гепатитом и кишечной палочкой. По его словам, водопроводная жидкость — благоприятная среда для размножения вирусов и бактерий.

Здоровье
врачи
терапевты
вирусы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

