Врач назвала опасный вирус, живущий в организме десятилетиями

Цитомегаловирус способен десятилетиями находиться в организме человека в скрытой форме, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, недуг передается при поцелуях, интимных контактах и использовании общей посуды.

Цитомегаловирус — это вирус герпеса V типа. Он живет в организме годами, а то и десятилетиями, никак себя не проявляя. По данным ВОЗ, носителями ЦМВ являются от 50 до 90% взрослых людей в разных странах. Он передается через биологические жидкости: слюну, мочу, кровь, сперму, вагинальный секрет, грудное молоко. Заразиться можно при поцелуе, половом контакте, через общую посуду или зубную щетку, а также от матери к ребенку во время беременности или родов. Особенность вируса в том, что после первичного заражения он навсегда остается в «спящем» состоянии, а при резком снижении иммунитета может начать размножаться, — сказала Тен.

