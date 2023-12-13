Инфекционист посоветовал ввести карантин по гриппу в Москве Врач Тимаков: резкий рост гриппа в Москве позволяет говорить о карантине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье происходит резкий рост заболеваемости гриппом, что позволяет говорить о введении не масочного режима, а карантина с дистанционным обучением для школьников, заявил в беседе с НСН врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, такие меры помогут снизить вспышку заболеваемости.

Есть резон вводить не масочный режим, а карантин и дистанционное обучение хотя бы на неделю, чтобы прервать этот процесс. Потому что заболеваемость гриппом началась очень резко — буквально за несколько дней, — подчеркнул специалист.

Он отметил, что грипп в этом сезоне протекает так, как должен, — со всеми этапами развития и с осложнениями в виде пневмонии. При этом такое течение болезни происходит у тех, кто не вакцинировался, осложнений у привившихся гораздо меньше. Врач напомнил, что вакцина не является стопроцентной гарантией защиты от болезни, но она однозначно спасает от осложнений.

По словам инфекциониста, в школах Москвы и области необходимо ввести дистанционное обучение сроком на неделю при выявлении первого же случая заболевания в классе. Эта мера позволит заблокировать процесс распространения инфекции, не дожидаясь, пока заболеют другие ученики.

Если в классе кто-то заболел, то детей нужно изолировать на 5–7 дней, потому что инкубационный период у гриппа короткий, длительная изоляция не требуется, — предложил Тимаков.

Ранее в Роспотребнадзоре подчеркнули, что рекомендация о ношении масок в общественных местах в период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ не является сигналом для введения масочного режима. Ношение масок назвали вопросом личной ответственности граждан.