В Роспотребнадзоре объяснили, обязаны ли москвичи носить маски Роспотребнадзор: ношение масок в Москве носит рекомендательный характер

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Жители Москвы не обязаны носить маски, их использование носит исключительно рекомендательный характер, заявили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах остается вопросом личной ответственности граждан. Штрафы за отказ от ношения масок не предусмотрены.

Рекомендация носить маски для личной безопасности не является сигналом для введения масочного режима. Ношение маски в общественных местах — вопрос личной ответственности перед собой и окружающими, — заявили в Роспотребнадзоре.

Специалисты управления утверждают, что в настоящее время заболеваемость по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует текущему периоду года. Тем не менее горожанам рекомендуется соблюдать меры профилактики. К их числу относится не только ношение масок, но и регулярное мытье рук, употребление продуктов с витамином С, а также частое промывание полости носа. Кроме того, жителям Москвы советуют пройти вакцинацию от гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в целом по России наблюдается подъем заболеваемости гриппом и COVID-19, что несет дополнительные риски. По ее словам, одновременный рост данных показателей фиксируется впервые за три года.