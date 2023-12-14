Путин объяснил необходимость ввести новый учебник по истории России Путин заявил, что учебники истории должны быть правдивыми

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Учебники по истории должны быть правдивыми, а не отвечать интересам других стран, как это было в отдельных отечественных пособиях, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой прямой линии и пресс-конференции. Он добавил, что раньше в стране было более 60 разных пособий, в которых присутствовало искажение истории РФ. Трансляцию мероприятия ведет сайт Кремля.

Было множество редакций. Говорилось об открытии второго фронта, а о значении Сталинградской битвы не говорилось. Нужен был государственный учебник, правдивый, а не обслуживающий чьи-то интересы <...> Нам нужна фундаментальная версия учебника по истории, которая должна быть доведена для всех, кто читает, ведь сегодня ребенок, а завтра — гражданин, — добавил Путин.

Вместе с тем глава государства прокомментировал критику в адрес обновленного учебника по истории. По мнению президента, подобные замечания — нормальное явление.

Ранее в Министерстве просвещения РФ сообщили, что во все регионы страны было доставлено более 755 тысяч экземпляров новых учебников по истории России. Как отмечается, учебник основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому страны.