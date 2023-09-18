Ученикам российских школ передали свыше 755 тысяч новых учебников истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во все регионы страны доставлено более 755 тысяч экземпляров новых учебников по истории России, сообщили в Министерстве просвещения РФ. Как отмечается, учебник основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому страны.

С 1 сентября ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками по истории России: во все регионы страны доставлено более 755 тысяч экземпляров, — говорится в сообщении.

Уточняется, что учителя смогли подготовиться к работе по ним, используя электронную версию издания и методические материалы. В новый учебник также вошел раздел, связанный с современными историческими событиями.

В настоящее время уже ведется подготовка к следующему учебному году: все регионы заказали новые учебники для 10-х классов. Во все школы страны будет доставлено свыше 720 тысяч экземпляров книг, — отметили в Минпросвещения.

О том, что обновленный учебник истории для 11-х классов поставлен во все российские школы, ранее сообщал министр просвещения Сергей Кравцов. Книга содержит раздел о специальной военной операции (СВО) России на Украине. Он отмечал, что школы смогут переходить на новую версию пособия постепенно.

СВО в последней главе учебника представлена в том числе как результат давления со стороны США и Евросоюза.