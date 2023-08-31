Новый учебник истории с параграфом об СВО доставлен во все школы

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Обновленный учебник истории для 11-х классов с разделом про спецоперацию на Украине поставлен во все российские школы, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1». До этого в ведомстве обещали, что к 1 сентября все среднеобразовательные учреждения будут обеспечены обновленным учебником.

Обновленный учебник истории для 11-х классов с разделом про спецоперацию на Украине поставлен во все российские школы, — сказал министр.

Он отмечал, что школы смогут переходить на новую версию пособия постепенно.

СВО в последней главе учебника представлена в том числе как результат давления со стороны США и Евросоюза. После главы приводятся вопросы для учеников. Их просят привести примеры фальсификации истории со стороны западных стран, а также просят дать характеристику отношениям между Западом и Россией.

Ранее один из авторов, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян, отметил, что на обложке переплета появилось изображение Крымского моста. По его словам, появление этого фото стало инициативой президента Владимира Путина.

Российский режиссер Никита Михалков сообщил, что не будет хвалить новый учебник истории, созданный по поручению Путина. По его словам, книга должна «пройти обкатку».