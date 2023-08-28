Крымский мост появился на обложке учебника истории по инициативе Путина Гаспарян: по просьбе Путина на обложке учебника по истории появился Крымский мост

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Изображение Крымского моста на обложке учебника по истории для старших классов школы появилось по инициативе президента России Владимира Путина, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» один из авторов, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян. Он уточнил, что после выхода учебника, глава государства назвал странным тот факт, что в разделе, в котором говорится об историческом воссоединении Крыма с Россией нет упоминания Крымского моста.

Президент спросил: «А вот учебник, который есть у нас сейчас, там есть Крымский мост?» Все горестно вздохнули: «Нет, Владимир Владимирович, мы там завершили на возвращении Крыма в родную гавань». И президент говорит: «Это очень странно, а как же мост?», — вспомнил Гаспарян.

Ранее российский режиссер Никита Михалков сообщил, что не будет хвалить новый учебник истории, созданный по поручению Путина. По его словам, книга должна «пройти обкатку». При этом Михалков отметил, что учебник подвергся критике заслуженного учителя РФ Тамары Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), что говорит в его пользу.

До этого стало известно, что в Крым поступили новые учебники по истории России с главами о специальной военной операции и вхождении полуострова в состав государства. По данным экземплярам будут проводиться уроки для школьников 10–11 классов.