«Не буду хвалить»: Михалков высказался о новом учебнике истории России Никита Михалков заявил, что новый учебник истории РФ должен пройти обкатку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Российский режиссер Никита Михалков сообщил в своем Telegram-канале «Бесогон», что не будет хвалить новый учебник истории, созданный по поручению Владимира Путина, который поступит в российские школы 1 сентября. По его словам, книга должна «пройти обкатку». При этом Михалков отметил, что учебник подвергся критике заслуженного учителя РФ Тамары Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), что говорит в его пользу.

Не буду хвалить новый учебник: он должен пройти обкатку. Что её [Эйдельман] мучает? Там пишут, что советская власть была не так плоха. Конечно, признаются, что «не всё было хорошо», приводя соответствующие факты, но это всего лишь манипулятивный приём авторов. И мало того, что Союз был хорош, но и Сталин, оказывается, поддержкой народа пользовался. А холодную войну, оказывается, начали США, — написал режиссер.

По его словам, самое замечательное, что Эйдельман сравнивает наших историков с Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера».

Также Михалков отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил создать новый учебник еще в 2013 году «в рамках логики непрерывной российской истории и уважения ко всем страницам прошлого». Его авторами стали помощник главы государства Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Напомню, что после распада СССР учебников было много, в том числе выпускаемых на деньги Сороса, — добавил Михалков.

Ранее режиссер назвал плодами пропаганды движение чайлдфри, набирающее популярность в США и Великобритании. По его словам, 25% женщин в западных странах отказываются рожать, мотивируя это решение заботой об экологии. На самом деле молодые люди не хотят брать на себя ответственность за детей, пояснил режиссер.