Алла Пугачева вернулась в свой подмосковный особняк в деревне Грязь, подтвердила ее помощница. Сколько времени Примадонна пробудет на родине и что она тут будет делать, неизвестно.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, как автомобиль с артисткой въезжает через ворота на территорию ее замка в деревне Грязь. Алла Борисовна въехала в страну вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области. В столицу певица прибыла поездом Псков — Москва, а затем водитель отвез ее с вокзала на роллс-ройсе в особняк в деревне Грязь.

NEWS.ru собрал в галерею самые яркие моменты из прошлого Примадонны, когда она еще и не думала покидать Россию.

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Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина

Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина

Алла Пугачева на концерте The one

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева на концерте The one

Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского

Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня»

Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение»

Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины»

Алла Пугачёва и Максим Галкин

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва и Максим Галкин

Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина