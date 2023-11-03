Чемодан, вокзал, Грязь: фото Пугачевой, тайно вернувшейся в Россию

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна

Алла Пугачева вернулась в свой подмосковный особняк в деревне Грязь, подтвердила ее помощница. Сколько времени Примадонна пробудет на родине и что она тут будет делать, неизвестно.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, как автомобиль с артисткой въезжает через ворота на территорию ее замка в деревне Грязь. Алла Борисовна въехала в страну вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области. В столицу певица прибыла поездом Псков — Москва, а затем водитель отвез ее с вокзала на роллс-ройсе в особняк в деревне Грязь.

NEWS.ru собрал в галерею самые яркие моменты из прошлого Примадонны, когда она еще и не думала покидать Россию.

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