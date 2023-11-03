Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна
Алла Пугачева вернулась в свой подмосковный особняк в деревне Грязь,
подтвердила ее помощница. Сколько времени Примадонна пробудет на родине и что она тут будет делать, неизвестно.
Ранее Telegram-канал SHOT
опубликовал кадры, как автомобиль с артисткой въезжает через ворота на территорию ее замка в деревне Грязь. Алла Борисовна въехала в страну вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области. В столицу певица прибыла поездом Псков — Москва, а затем водитель отвез ее с вокзала на роллс-ройсе в особняк в деревне Грязь.
NEWS.ru собрал в галерею самые яркие моменты из прошлого Примадонны, когда она еще и не думала покидать Россию.
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Алла Пугачева на концерте The one
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Алла Пугачева на концерте The one
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня»
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня»
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение»
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Алла Пугачёва и Максим Галкин
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Алла Пугачёва и Максим Галкин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина