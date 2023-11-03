SHOT: Пугачева вернулась в свой подмосковный замок

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Российская певица Алла Пугачева вернулась в свой подмосковный замок в деревне Грязь, сообщает Telegram-канал SHOT. В Сети опубликованы кадры, как люксовый автомобиль с Примадонной въезжает через ворота на территорию замка.

На кадрах видно, как охранник в маске открывает высокие ворота, туда въезжает автомобиль, в котором, предположительно находится артистка, после чего ворота сразу же закрываются.

Ранее сообщалось, что Пугачева вернулась в Россию, въехав в страну вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области, после этого исполнительница села в черный автомобиль Toyota Camry и уехала. По данным Telegram-канала Baza, певица пересекла границу России одна, без супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Пугачева перестала выходить на связь после ее предполагаемого переезда на Кипр из Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Ближайшее окружение Пугачевой забило тревогу из-за того, что она несколько дней не принимала звонки ни от знакомых, ни от журналистов.

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

После начала СВО Пугачева с мужем и детьми покинули РФ и переехали в Израиль. Галкин осудил начало спецоперации и продолжил критиковать действия правительства. После признания юмориста иностранным агентом Пугачева попросила Минюст внести в реестр и ее имя.