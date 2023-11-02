Пугачева тайно вернулась в Россию без Галкина Baza: Пугачева въехала в Россию через погранпереход в Псковской области

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Алла Пугачёва

Telegram-канал Baza сообщил, что певица Алла Пугачева вернулась в Россию, въехав в страну вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области, после этого исполнительница села в черный автомобиль Toyota Camry и уехала. По данным канала, Пугачева пересекла границу России одна, без супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее Пугачева впервые за последние четыре месяца выложила пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена), поделившись снимками 10-летних детей Лизы и Гарри, а также супруга. Исполнительница, переехавшая из Израиля на Кипр после начала войны с ХАМАС, написала, что продолжает жить дальше. Комментарии к публикации Пугачева отключила.

Певица перестала выходить на связь после ее предполагаемого переезда на Кипр из Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Ближайшее окружение Пугачевой забило тревогу из-за того, что она несколько дней не принимала звонки ни от знакомых, ни от журналистов. Ряд СМИ отмечал, что певица могла уехать вместе с семьей не на Кипр, а в США. В этой стране у Пугачевой имеется дорогостоящая недвижимость на берегу океана в Майами.