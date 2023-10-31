«Живем дальше»: Пугачева впервые вышла на связь за последние четыре месяца Пугачева показала детей и мужа впервые после начала войны Израиля с ХАМАС

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

74-летняя певица Алла Пугачева впервые за последние четыре месяца выложила пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена), поделившись снимками 10-летних детей Лизы и Гарри, а также супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Исполнительница, переехавшая из Израиля на Кипр после начала войны с ХАМАС, написала, что продолжает жить дальше. Комментарии к публикации Пугачева отключила.

Живем дальше, — сообщила Пугачева поклонникам.

На снимках, опубликованных певицей, она одета в бежевую блузку и узкие брюки, а на Галкине — светло-серый костюм с футболкой и кроссовками. Супруги счастливо улыбаются и держатся за руки.

Ранее сообщалось, что Пугачева с семьей могла покинуть страну и перебралась на Кипр, где у четы есть квартира в элитной высотке One в Лимасоле стоимостью €10 млн. Высота 37-этажного здания составляет 170 метров, оно располагается на проспекте 28 октября, на первой линии возле пляжа. Пентхаус Пугачевой и Галкина занимает 35–37-й этажи, в нем есть бассейн.

Певица перестала выходить на связь после ее предполагаемого переезда на Кипр из Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Ближайшее окружение Пугачевой забило тревогу из-за того, что она несколько дней не принимала звонки ни от знакомых, ни от журналистов. Ряд СМИ отмечал, что певица могла уехать вместе с семьей не на Кипр, а в США. В этой стране у Пугачевой имеется дорогостоящая недвижимость на берегу океана в Майами.