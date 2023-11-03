Помощница Пугачевой подтвердила ее возвращение в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Певица Алла Пугачева действительно приехала в Москву, подтвердила ТАСС ее помощница Елена Чупракова. Отмечается, что артистка вернулась в Россию 2 ноября.

При этом помощница певицы не смогла уточнить, сколько та пробудет на родине. Какие дела привели Примадонну, также не поясняется.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, как люксовый автомобиль с Пугачевой въезжает через ворота на территорию ее подмосковного замка в деревне Грязь. На кадрах видно, как охранник в маске открывает высокие ворота, туда въезжает машина в которой, предположительно, находится артистка, после чего ворота сразу же закрываются.

О том, что Алла Пугачева могла вернуться в Россию, сообщил Telegram-канала Baza. По его данным, артистка въехала в страну вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области, после этого села в черный автомобиль Toyota Camry и уехала. Отмечается, что певица пересекла границу России одна, без супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После начала СВО Пугачева с мужем и детьми покинули РФ и переехали в Израиль. Галкин осудил начало спецоперации и продолжил критиковать действия правительства. После обострения ситуации между Палестиной и Израилем чета перебралась на Кипр.