Пугачева назвала критикующих ее продажными тварями Пугачева предположила, что ее травля носит заказной характер

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Алла Пугачёва

Певица Алла Пугачева обратилась к критикующим ее людям в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) и назвала их продажными тварями. Артистка предположила, что ее травля носит заказной характер.

Меня многие спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над землей обетованной. Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят». Вот и все. Всем привет! — написала Пугачева.

Ранее Пугачева обрадовалась ненависти со стороны тех, «кого она всегда терпеть не могла». Певица написала, что если раньше ее хейтеры «были холопами», то теперь «стали рабами».

16 сентября Минюст РФ внес мужа Пугачевой Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «Иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом.

В свою очередь Пугачева призвала Минюст России включить в реестр иноагентов и ее. Артистка написала на своей странице в Instagram, что солидарна с супругом, назвала его «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».