С кем вы, Кристина Орбакайте? Вы «тихуша» или смелая женщина?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

«С кем вы, мастера культуры?» — взывал еще 90 лет назад Максим Горький. «С кем вы, Кристина Орбакайте?» — вторит ему спустя почти столетие Виталий Бородин — глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Сегодня любой гражданин вправе задаться таким вопросом.

Оставим на время тему публичного саморазоблачения и поговорим о той категории артистов, чью позицию на примере Кристины Орбакайте Виталий Бородин назвал «тихушной». Это те, кто с началом СВО сочли благоразумным промолчать. Или отмолчаться, как кому угодно. Думаю, что и такая линия поведения нашла понимание у части общества. В конце концов здесь есть здравый смысл. Ты артист, от тебя не ждут никаких политических заявлений. Пой себе, снимайся в сериалах, играй на сцене, уговаривай с экрана брать кредиты. Но многие служители муз почти сразу рванули из страны. Другие дали понять, что на них в новых условиях рассчитывать не следует.

Этих затаившихся мастеров культуры, конечно, жутко подвели даже не те, кто активно выступил в поддержку СВО, а те, кто просто остался и продолжил заниматься своим делом: Николай Басков, Сергей Лазарев, Андрей Малахов, актеры, певцы, музыканты. Их абсолютное большинство.

А что, так можно было? Без рефлексии и поспешного бегства в те государства, которые, между прочим, который год пытаются задушить нас санкциями, оказывают беспрецедентную финансовую поддержку Украине, поставляют Киеву оружие и боеприпасы.

А что случилось?

Что же вдруг стало сегодня происходить на наших глазах? Что за «движуха» среди релокантов и «тихушников»? Новый год на носу? Полагаете, в этом все дело? Позволю усомниться. Думаю, дело в кардинальном изменении риторики на Украине, а главное, в США и Европе по поводу перспектив СВО.

Точкой отсчета можно считать известное интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу Economist, где он открыто признал проблемы Киева. И покатилось. Скепсис в отношении успеха Украины на поле боя охватил серьезные европейские издания. Приуныли прежде решительные чиновники на Западе. Тема переговоров звучит как набат и громче с каждым днем. Тонкие артистические натуры не могут не чувствовать этих перемен.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ревва

Так что не будем заглядывать в календарь. Новый год, скорее всего, следует рассматривать, как разведку. И среди первых ласточек (или снегирей, так точнее, по сезону) Кристина Орбакайте, Александр Ревва. Неуклюжую попытку извиниться сделал дистанционно из Дубая Иван Ургант. Знаете, есть категория людей, у которых не поймешь, всерьез он говорит или шутит. Конечно, есть вещи, над которыми не следует резвиться. Но как тут выйдешь из образа? Вдруг не узнают бывшие поклонники?

Решивший с началом спецоперации взять экранную паузу Дмитрий Нагиев, так неистово компенсирует непродолжительный простой, что не спрятаться от него ни на одном канале. Ах да, и Данила Козловский тоже вернулся на родину. Не знаю, под каким номером теперь «легенда» в рейтингах зрителей, но явно не «17-й».

Ветер перемен

Есть, конечно, персонажи, чье появление на федеральном ТВ вообще нонсенс. Это ведущий новой программы «В кругу друзей» на телеканале «Россия» Дмитрий Шепелев. Сам проект про домашних питомцев создан в качестве ответа «Видели видео» (Первый канал). Участие Шепелева, в открытую поддержавшего Украину в самом начале спецоперации, поистине выглядит убедительной альтернативой проекту Первого. «Мое единственное достоинство — я умею ждать», — заявил ведущий в одном из интервью. К этому качеству нет вопросов. Вопросы — к руководству телеканала.

Декабрьский ветер перемен не выбирает, в какие дуть паруса. Его порывы несут к родным берегам и заблудившихся, и тех, кто пережидал шторм. Не стоит их призывать к покаянию. Каяться они не станут. Кто запутался, пусть выпутывается и делом восстанавливает свою репутацию. Кто нарушил закон, пусть понесет наказание.

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