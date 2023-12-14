Пугачева и Галкин: последние новости 14 декабря, где сейчас, слухи, критика Максим Галкин спел на латышском языке на корпоративе у миллионера из Юрмалы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева может переехать с Кипра вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми. Что известно о планах певицы и ее семьи, какие новости о них выходили, при чем здесь Лайма Вайкуле, Жанна Бадоева и «Лучше всех!»?

Что известно о местонахождении Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин около двух месяцев живут на Кипре в Лимасоле. Артистка свободное время уделяет детям и походам по магазинам, а комик завершил гастроли на этот год и иногда выступает на частных мероприятиях.

Так, пару дней назад он появился вместе с певицей Лаймой Вайкуле на корпоративе в Латвии. Они, по данным Telegram-канала Diana Spletni Live, выступали на 80-летии миллионера из Юрмалы Юлия Круминьг и исполнили песню «Листья желтые» на латышском языке.

«Еле голосит на латышском, кому он хочет показать лояльность. Сам хозяин вечеринки прекрасно знает и говорит на русском, мужик из бандитов, на него и сегодня заведены уголовные дела в Латвии. <...> Мероприятие прошло в недорогом актовом зале, где проходят слеты партии, в которой состоит именинник», — говорится в сообщении канала.

Почему Пугачева и Галкин переезжают с Кипра

После новогодних праздников Галкин и Пугачева собираются покинуть Кипр. Они, по данным KP.RU, вместе с детьми, двойняшками Лизой и Гарри, планируют переехать в Лондон, куда в ноябре ездила артистка на встречу с друзьями.

«Поездка в Лондон действительно состоялась. Но там Пугачева занималась не вечеринками, а подбором особняка, куда планирует перевезти свою семью после новогодних праздников», — уточнил собеседник издания.

Фаворит Аллы Пугачевой, певец Сергей Савин, заявил, что Примадонна запланировала переезд в Лондон ради детей, потому что там система образования лучше, чем на Кипре.

«На Кипре хорошо отдыхать, но если говорить о будущем детей, то в Великобритании у их детей-двойняшек гораздо больше перспектив. Знаю Аллу, ход ее мыслей именно таков. Что ее детям делать на Кипре? А возвращаться в Израиль опасно. Поэтому выбрали Лондон. Именно так считает Алла Борисовна», — сказал он Aif.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Савин также заметил, что артистка не может оставаться на Кипре не из-за того, что «у нее от жары обострились болезни, как рассуждают злопыхатели Пугачевой», а из-за планов на будущее своей семьи. По словам певца, Галкин с супругой хотят, чтобы Лиза и Гарри учились в лучших университетах.

«Детям Пугачевой и Галкина уже 10 лет. Через несколько лет им поступать. А до этого надо освоиться в Англии — на это как раз есть несколько лет, прежде чем они поступят в Оксфордский колледж. Алла Борисовна, по ее признанию, не была идеальной матерью для Кристины из-за вечных гастролей. Поэтому сегодня она полностью посвящает себя детям и организации их будущего», — уточнил Сергей Савин.

Что известно о замене Галкина на Первом канале

Галкин до отъезда в Израиль вел на Первом канале детское шоу «Лучше всех!». Оно перестало выходить в эфир после начала спецоперации, когда федеральные каналы убрали из сетки вещания развлекательные программы.

В начале декабря Первый канал возобновил съемки программы. На место ведущего вместо Максима Галкина пригласили Жанну Бадоеву. Она уже известна зрителям федерального телевидения по программе «Жизнь других», посвященной путешествиям по разным странам и городам.

Композитор и певец Юрий Лоза обратил внимание, что с уходом Галкина с российского ТВ ничего не изменилось. По его мнению, комик был посредственным ведущим, обязанности которого может выполнить любой.

«Как в той пословице говорится, отряд не заметил потери бойца. У нас на телевидении вообще ничего не изменилось с уходом Галкина. Понимаете? Другой на его место сел и стал был детишек спрашивать: как живешь, что делать любишь», — отметил Лоза.

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