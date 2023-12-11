Шоу «Лучше всех» вернется на Первый канал: будет ли Галкин, когда премьера Телеведущая Жанна Бадоева заменит Максима Галкина в шоу «Лучше всех!»

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жанна Бадоева

В эфир вернется шоу «Лучше всех», бессменным ведущим которого был шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Кто его заменит, когда состоится премьера нового выпуска?

Кто заменит Галкина в шоу «Лучше всех»

Место шоумена, который покинул Россию после начала специальной военной операции, займет телеведущая Жанна Бадоева. Информацию об подтвердили в пресс-служба Первого канала.

«Подтверждаем», — сообщил вещатель.

Представители телеканала уточнили, что съемки нового сезона «Лучше всех!» уже идут. Других подробностей пока не приводится. Дата возвращения любимого зрителями шоу также не разглашается.

Бадоева знакома зрителям Первого канала. С февраля 2019 года она является автором и ведущей программы «Жизнь других», рассказывающей о путешествиях по разным странам и городам. Последние выпуски посвящены столице Таджикистана Душанбе и острову Шри-Ланка.

О чем было шоу «Лучше всех»

Программа выходила по выходным. На детское телевизионное шоу талантов приглашали детей в возрасте от трех до 12 лет. Героями «Лучше всех» становились малыши, школьники и подростки с экстраординарными способностями в творчестве, спорте, кулинарии, литературе или науке. Иногда в студию приходили звезды: гостями были дизайнер Валентин Юдашкин, певица Полина Гагарина, группа «Dabro», актеры Дмитрий Дюжев, Александр Петров, скульптор Андрей Бартенев, певец Николай Басков, комик Сергей Светлаков и другие.

Юные герои приходили в студию, в которой сначала садились на красный диван вместе с Галкиным и давали небольшое интервью о своей семье и увлечениях. Нарезки смешных моментов этой части шоу до сих пор набирают тысячи лайков и просмотров в Сети.

После беседы с Галкиным дети под прицелом камер демонстрировали свои умения. Лучшего участника проекта выбирали не судьи, а телезрители — по задумке создателей, так удавалось уменьшить нагрузку на детскую психику.

Шоу оказалось настолько успешным, что всего было выпущено шесть сезонов. Рейтинговая передача выходила в период с 2016 по 2022 год. О передача даже был создан документальный фильм «Лучше всех. Рецепты воспитания» о героях шоу и о том, как проходит их день, сколько они занимаются (тренируются, сидят за книгами, проводят время в танцевальных залах), как складываются отношения с друзьями и родственниками.

Почему «Лучше всех» перестало выходить

С февраля 2022 года федеральные каналы сосредоточились на информационном вещании. В этой связи было сокращено количество развлекательного контента. В частности, Teleprogramma.pro со ссылкой на источник сообщала, что «Лучше всех!» находится в отпуске — новые эпизоды не планировали снимать, как минимум, до сентября 2022 года.

«До сентября снимать шоу не планировали изначально. Будет ли Максим Галкин вести проект — неизвестно, но на данный момент замену ему никто не ищет точно», — сообщил собеседник издания.

Весной 2022 года в эфир начали возвращаться программы-лидеры по количеству просмотров. Например, в апреле на Первом канале возобновились показы капитал-шоу «Поле чудес», в мае — ток-шоу «Пусть говорят».

В сентябре на экранах стали показывать новый сезон «Голос. 60+», а в декабре — «Голос. Дети». Уже в марте 2023-го стали выходить выпуски основного проекта «Голос», а через месяц вернулась интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?». В августе зрители вновь начали смотреть передачу «Давай поженимся!». В октябре сообщалось о перезапуске «Модного приговора».

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