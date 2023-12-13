Стало известно, куда может переехать Пугачева KP.RU: Пугачева присматривала особняк в Лондоне

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева планирует с мужем юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми Гарри и Лизой переехать в Лондон, пишет KP.RU. Знакомый артистки отметил в разговоре с изданием, что Пугачева уже выезжала в Великобританию в конце ноября и присматривала особняк. По его словам, переехать певица планирует после новогодних праздников.

Поездка в Лондон действительно состоялась. Но там Пугачева занималась не вечеринками, а подбором особняка, куда планирует перевезти свою семью после новогодних праздников. Алла нам сказала: они с Максимом хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон не чужой город, — отметил собеседник издания.

Он добавил, что в Лондоне проживает младший сын Кристины Орбакайте, внук Пугачевой Дени Байсаров. Между тем другие друзья певицы отмечают, что она вынуждена переехать из-за плохого самочувствия и проблем с сердцем. Пугачевой не подошел климат Кипра, где она до этого приобрела недвижимость.

Певец Сергей Савин ранее рассказал, что Пугачева часто повторяла пословицу «Не держи все яйца в одной корзине», что помогло ей накопить деньги и обзавестись зарубежными недвижимостью и счетами. По его словам, исполнительница применяла эту поговорку не только в бизнесе, но и в работе и личных отношениях.