Mash: пограничники отвели Пугачеву в спецпомещение в ходе ее визита в РФ Mash: пограничники около часа опрашивали Пугачеву в ходе ее визита в Россию

Сотрудники Пограничной службы России около часа опрашивали певицу российской эстрады Аллу Пугачеву в ходе ее ноябрьского кратковременного визита в страну, сообщает Telegram-канал Mash. Пограничники интересовались целью приезда Примадонны, а также как долго она пробудет в стране, уточняет канал.

Во время прохождения таможни в Псковской области к Пугачевой подошли сотрудники таможни и попросили певицу пройти в специальное помещение для беседы в закрытом формате. По информации канала, она была вежлива с сотрудниками, при этом испытывала волнение, что ее могут не впустить в Россию. Авторы канала пишут, что Пугачева рассказывала пограничникам о тяжести жизни за границей, как в ментальном, так и финансовом плане. Ответив на все интересующие вопросы, Примадонна оставила несколько автографов и далее отправилась по своим делам, добавил канал.

3 ноября Пугачева прибыла на Ленинградский вокзал Москвы. В столицу России певица добиралась из Псковской области, куда она попала через пограничный пункт «Бурачки», который граничит с Латвией. Артистка была одна, без супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и их детей. Певицу встретил водитель на черном Rolls-Royce, после чего они отправилась в элитный коттедж в подмосковной деревне Грязь. Спустя несколько дней певица покинула Россию.

Ранее подруга и портниха Пугачевой Любовь Аксенова сообщила, что певица покинула Россию ради заботы о своих детях. Она отметила, что чувства к ее супругу в данном случае не имели значения. Также, по словам Аксеновой, певица вышла замуж за Галкина, потому что шоумен «мозги запудрить умеет, как никто».