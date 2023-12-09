Стало известно, что толкнуло Пугачеву на эмиграцию из России Подруга Пугачевой Аксенова сообщила, что певица покинула Россию из-за детей

Подруга и портниха Аллы Пугачевой Любовь Аксенова сообщила MK.RU, что певица покинула Россию ради заботы о своих детях. Она отметила, что чувства к ее супругу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в данном случае не имели значения.

Да фиг с ним, с этим Галкиным. Она же понимает, что у них двое детей. Ей надо было в первую очередь о них думать! Как она могла детей бросить? Алла считает, что отец есть отец. И он должен воспитывать их. Мало ли, что с ней завтра будет. С кем дети останутся? — заявила Аксенова.

Собеседница добавила, что Пугачева не верит в свое долголетие, так как страдает от «кучи болячек». Также, по словам Аксеновой, певица вышла замуж за Галкина, потому что шоумен «мозги запудрить умеет, как никто».

Ранее Галкин в ходе своего сольного концерта в Женеве рассказал зрителям, как он с Пугачевой пережил эмиграцию из России. Юморист отметил, что его супруга назвала этот процесс «голожопингом». Рассказывая зрителям про современный быт в Европе, он в шутку сказал, что просил милостыню около супермаркета из-за того, что с банковскими картами у него возникли проблемы. Также он добавил, что не собирается отдавать орден Почета Кузбасса, которого его лишили за проукраинскую позицию, и пообещал защищать физическую версию награды, находящуюся в подмосковном доме.