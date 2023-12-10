Галкин и Пугачева: последние новости к 10 декабря, где сейчас, слухи Портниха Аллы Пугачевой Аксенова считает главной причиной отъезда из РФ ее детей

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Алла Пугачева и Максим Галкин

Подруга и портниха певицы Аллы Пугачевой Любовь Аксенова назвала истинную причину ее переезда из России. Где сейчас Примадонна, что известно о ее детях и супруге?

Почему Пугачева уехала из России

Аксенова считает, что Примадонна покинула родину ради заботы о своих двойняшках Лизе и Гарри. Подруга певицы считает, что супруг артистки шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ни при чем — отъезд вслед за мужем является инициативой артистки, ведь та хочет, чтобы у детей был отец.

«Она же понимает, что у них двое детей. Ей надо было в первую очередь о них думать! Как она могла детей бросить? Алла считает, что отец есть отец. И он должен воспитывать их. Мало ли что с ней завтра будет. С кем дети останутся?» — объяснила Аксенова.

Портниха добавила, что Пугачева «не очень верит» в свое долголетие, поскольку у нее «куча болячек».

Швея добавила, что артистке «не сладко». По мнению Аксеновой, именно поэтому Примадонна разоткровенничалась о плохом самочувствии в одном из кипрских магазинов во время шопинга.

«При всех она крутая. Но это все показное, чтобы от нее отстали», — отметила портниха.

Что известно о здоровье Пугачевой

5 декабря стало известно, что Примадонне стало плохо во время шопинга. Очевидец рассказал, что звезда не скрывала проблем со здоровьем.

«В тот день ей стало плохо: она очень неважно себя почувствовала. Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье. <...> В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно», — рассказал собеседник MK.RU.

По его словам, артистка была вынуждена покупать обувь на размер больше, поскольку в прежний ее нога уже не влезала из-за ежедневных отеков.

MK.RU писал, что ухудшение могло наступить после перенесенной пластической операции. Медсестра клиники, в которой оперировалась Примадонна, рассказала, что звезда с трудом отошла после круговой подтяжки лица. По словам девушки, у артистки были серьезные проблемы с заживлением тканей, из-за чего она регулярно звонила врачу.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Алла Пугачева

Похоронят ли Пугачеву в России

СМИ сообщили, что историк моды Александр Васильев сравнил певицу с Федором Шаляпиным. Портал pravda.ru пишет, что дизайнер уверен — Примадонну похоронят с почестями в Москве под гром пушек.

Вместе этим в октябре 2023 года Васильев отмечал, что не является близким другом артистки. Историк моды отмечал, что не поддерживает связь со звездой, несмотря на то, что на совместных мероприятиях рад видеть ее.

«Мы не являемся близкими друзьями. Мы никак не связаны с Аллой, не перезваниваемся, не переписываемся. Да, мы встречались летом в Юрмале. Я был очень рад ее видеть: Пугачева прекрасно выглядит. Но она не находится в кругу моих близких друзей и подруг», — отметил Васильев.

Правда ли, что Пугачева конфликтовала с Ротару

Портниха певицы рассказала, что никакого раздора в отношениях двух звезд не было. По словам Аксеновой, Примадонна и София Ротару «разбирались для юмора, чтобы остальным было о чем поговорить».

«Рекламу своего рода себе делали. Людям же интересно: две бабы, да еще такие известные, сцепились. А на самом деле они нормально общались: и одна, и вторая», — объяснила Аксенова в беседе с WomanHit.

Почему Киркоров обвинил Галкина в травле

В прошлом году поп-король Филипп Киркоров опубликовал в социальных сетях пост в защиту Примадонны и ее супруга. По словам артиста, Галкин воспринял поступок коллеги как должное, а затем и вовсе принялся высмеивать его на своих зарубежных концертах.

«Не представляете, какой период я пережил. <...> Я получил по шапке по полной, потому что заступился за иноагента. <...> Не ожидал, что после этого всего Максим будет ездить и вот так оскорблять меня», — сказал Киркоров в интервью Александру Добровинскому.

Он добавил, что Галкин намеренно оскорбляет российских селебрити. По мнению Киркорова, шоумен специально осыпает коллег критикой, чтобы привлекать к себе больше внимания, а соответственно, и зрителей.

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