«Упала в обморок»: правда ли, что Бабкиной стало плохо и ей вызвали врачей Замхудрука театра «Русская песня» Рябков заявил, что Бабкина не падала в обморок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина

В СМИ распространилась информация, что народной артистке России Надежде Бабкиной стало плохо во время съемок. Правда ли это, что сказали врачи, как сейчас себя чувствует певица?

Что случилось с Бабкиной на съемках

Telegram-канал Mash сообщил, что народная артистка упала в обморок на съемках. По информации канала, после того как исполнительница потеряла сознание, ей вызвали скорую помощь.

Как пишет Mash, Бабкина находилась в студии телеканала «Звезда». Внезапно на площадке стало душно, из-за чего артистка почувствовала недомогание.

По версии RT, все было иначе: артистка записывала очень эмоциональную речь для участников российской военной операции на Украине.

Съемочная группа сразу же вызвала бригаду скорой помощи, а также постаралась помочь артистке своими силами. Прибывшие медики привели Бабкину в чувство и удалились. Госпитализация артистке не понадобилась.

Правда ли, что Бабкиной стало плохо

Заместитель художественного руководителя Московского государственного академического театра «Русская песня» Сергей Рябов заявил, что артистка не падала в обморок. По его словам, ей действительно стало нехорошо, но госпитализация не понадобилась.

«Надежда Георгиевна не падала ни в какой обморок. Надежде Георгиевне стало нехорошо, это правда. Было связано с тем, что очень душно в студии и выступали перед ребятами, приехавшими из зоны СВО. <...> Надежда Георгиевна сказала эмоциональную речь и случайно переволновалась, скажем так», — сказал Рябков в разговоре с РБК.

Он добавил, что сейчас артистка чувствует себя хорошо. По его словам, после съемок исполнительница уехала домой.

Что известно о здоровье Бабкиной

В 2020 году артистка была госпитализирована. По данным источников «Известий», Бабкина жаловалась на боли в сердце. В больнице врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Бабкина находилась в тяжелом состоянии и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

В СМИ писали, что незадолго до случившегося коронавирусом заболели водитель Бабкиной и его семья. Вместе с этим Рябков говорил, что тесты на коронавирус у исполнительницы отрицательные.

Позднее стало известно о скорой выписке артистки. Спустя месяц после сообщений о болезни исполнительница обратилась к поклонникам в социальных сетях. Она поблагодарила врачей за своевременную помощь, грамотное лечение и высокий профессионализм, благодаря которым ей «удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Надежда Бабкина

В этом году исполнительнице народных песен исполнилось 73 года. В интервью изданию «Вокруг ТВ» она назвала своим главным секретом молодости любовь к себе. Исполнительница честно сказала, что ухаживает за собой и посещает хороших косметологов. Она признала, что косметические процедуры весьма эффективны в борьбе с возрастными изменениями.

«Вот так вот сделаешь процедуру одну на лицо, а ощущение, что тебе только что круговую [подтяжку] сделали. Все поднимается и все прекрасно выглядит», — откровенничала Бабкина.

Исполнительница добавила, что ходит на массаж и гидромассаж, а в театре она много «бегает по этажам», поэтому не нуждается в походах в спортивный зал. Артистка отметила, что не ограничивает себя в выборе продуктов, но старается урезать порции.

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