Ссора с бойцом ВСУ, отказ петь под Бахмутом: где сейчас Анастасия Приходько

Фото: Anna Salynskaya/Global Look Press

Анастасия Приходько

Украинская певица Анастасия Приходько известна в России благодаря участию в проекте «Фабрика звезд» на Первом канале, а также выступлению на международном конкурсе «Евровидение», где она в 2009 году представляла РФ. Чем сейчас занимается артистка, где живет?

Где сейчас живет Анастасия Приходько

Анастасия Приходько живет вместе с мужем и тремя детьми на Украине. У них есть свой загородный дом в селе Крюковщина в Киевской области.

Артистка рассказала украинской прессе, что ее супруг не был призван на фронт, поскольку является многодетным отцом, но певица не исключает того, что в украинском законодательстве может что-то измениться.

«Он многодетный отец. Сейчас как есть, мы в рамках закона. Мы остаемся здесь. Что будет потом, я не знаю. Мы никуда не едем. Если будет такой закон, я, пожалуй, тогда смогу ответить. Пока я не знаю», — пояснила она.

По словам Приходько, они с семьей не планируют эмигрировать с Украины. Исполнительница опасается, что за границей ее не примут.

«Я не хочу на чужбину. Я не хочу, чтобы там обижали моих детей. Продать все, уехать за границу, начать строить свою жизнь ради чего? Кроме Украины, у меня ничего нет, я хочу быть здесь», — уточнила она.

Почему Приходько не выступает в зоне СВО

Анастасия Приходько со времен Майдана на Украине давала концерты перед служащими ВСУ, однако после начала спецоперации отказалась выступать на фронте. Певица призналась, что ее неоднократно звали выступить в «рисковые зоны», но она не соглашалась. По словам артистки, она переживает за свою жизнь и опасается, что ее трое детей могут остаться без матери.

«Приглашали под Бахмут ехать, но, честно могу сказать, я боюсь. Боюсь за детей», — говорила она.

Приходько соглашается только на приглашения навестить солдат в военных частях и госпиталях.

Фото: Социальные сети Анастасия Приходько

В каких скандалах замешана Анастасия Приходько

Анастасия Приходько в прошлом году поскандалила с военнослужащим ВСУ из-за правил дорожного движения. Артистка рассказала в социальных сетях, что из-за мужчины она чуть не попала в аварию. Она опубликовала его фото и попросила пользователей разыскать его.

«Очень хочу знать, кто это! Так грубить, если ты еще и неправ, может только он! Я понимаю, Bentley, все дела, ну надо же быть человеком», — написала певица.

Этим человеком оказался украинский военнослужащий. В ответ артистке он заявил, что в тот момент ехал на обследование в госпиталь и не создавал аварийную ситуацию на дороге, а также удивился тому, что у нее есть время для скандалов в Сети.

Анастасия Приходько также регулярно критикует артистов украинского происхождения. Она призывала лишить гражданства Украины певицу Таисию Повалий после того, как та вышла на сцену Кремля в рамках мероприятия «Песни русского мира» в 2023 году. Также она выразила недовольство, что исполнительница Вера Брежнева называет себя украинкой, но разговаривает на русском языке.

«Она выходит в других странах и говорит на русском, что украинка. Что за двойные стандарты. Заберите у нее флаг!» — возмутилась Приходько.

Как Приходько отзывается о России

Анастасия Приходько построила карьеру певицы благодаря российскому шоу-бизнесу. В 2015 году артистка заявила, что не хочет гастролировать в России и свое будущее связывает с Украиной.

В 2018 году она завершила карьеру певицы и занялась политической деятельностью на родине, вступив в партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Спустя год она покинула фракцию и вернулась к творчеству.

По словам артистки, после воссоединения Крыма с Россией для нее перестала существовать РФ. Приходько уверяет, что на момент выступления на Евровидении ей было 20 лет и она никак не ассоциировала свою деятельность с Россией, а после 2014 года ни разу не пересекала российскую границу.

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