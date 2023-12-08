Состояние жертвы, две свадьбы, Янковский: как сейчас живет Любовь Аксенова

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Любовь Аксенова

Актриса театра и кино Любовь Аксенова строит успешную карьеру. Кроме того, в 2020 году она повторно сыграла свадьбу со своим избранником. Где проходило торжество, в каких проектах артистка задействована сейчас?

Чем известна Аксенова

Любовь Аксенова (девичья фамилия — Новикова) родилась 15 марта 1990 года в Москве в семье военного. После школы поступила в ГИТИС и окончила его в 2010 году. В кино она дебютировала еще будучи студенткой — в небольших ролях в сериалах «Детективы» и «След».

Известность Аксеновой принесла роль Кристины Панфиловой в сериале «Закрытая школа», вышедшем в 2011 году. Помимо этого, в фильмографии артистки больше 50 ролей в кино и сериалах: «Инквизитор», «Любит, не любит», «Ночные стражи», «Хождение по мукам», «Глубже!», «Содержанки», «Салют-7», «Кома», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Почка», «The Телки».

В 2019 году издание «Кино-театр.ру» признало Аксенову самой популярной актрисой года.

Что известно о личной жизни Аксеновой

Любовь Аксенова признавалась, что в юности встречалась с человеком, который пытался самоутвердиться за ее счет. Актриса искала причины проблем в себе и пыталась стать лучше, однако никак не могла угодить возлюбленному.

«Человек мог пропасть на неделю безо всякого повода. Я постоянно чувствовала себя виноватой. Но теперь понимаю, что это типичное состояние жертвы в подобных отношениях. Любая небезупречность с моей стороны вызывала обвинения», — делилась Аксенова.

В 2013 году актриса вышла замуж за продюсера и режиссера Павла Аксенова. Пара поженилась спустя три месяца после знакомства.

В 2020 году супруги решили повторить свадебную церемонию в индийском Гоа.

«Паша сделал мне второе предложение сразу после того, как мы вышли из дворца бракосочетания много лет назад», — рассказывала Аксенова.

Также она отмечала, что они с мужем пока не думают о детях. 33-летняя артистка много работает, а материнство предпочитает оставить на потом.

Чем сейчас занимается Аксенова

Любовь Аксенова продолжает активно сниматься в кино. В этом году она приняла участие в проектах «Нюрнберг», «Жить жизнь» и «Гром: Трудное детство».

В сериале «Жить жизнь» Аксеновой досталась роль успешной женщины, которая ведет опасную игру с профессиональным манипулятором. Звезда подчеркивала, что у нее был подобный опыт в жизни.

«У меня был личный опыт общения с неосознанным манипулятором. Я знаю, как силен страх потерять человека и больше никогда не испытать тех эмоций, которые были с ним. В момент знакомства со сценарием опыт прошлого подсказывал, что мне нужно сыграть эту роль», — говорила она.

В скором времени на экраны должен выйти фильм «Преступление и наказание», в котором Аксенова снялась вместе с Иваном Янковским. Ради роли Дуни Раскольниковой актриса сменила имидж — перекрасила волосы в блонд и остригла каре.

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