Сериал-манипуляция «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой получит второй сезон

Фото: START

Постер к сериалу «Жить жизнь»

Авторы сериала-манипуляции «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой в главной роли решили продлить его на второй сезон, сообщила «Газете.Ru» шоураннер Ирина Сосновая. Предполагается, что важным элементом новых эпизодов станет «опасный треугольник» между героями.

В продолжении нашей истории манипулируемые станут настоящими манипуляторами. Такая трансформация будет происходить постепенно и почти невидимо для самих участников процесса, но зритель сможет наблюдать ее со стороны. Возвращение Стаса в жизнь Анны превратит ее отношения с Матвеем в опасный треугольник, за выход из которого придется заплатить абсолютно каждому, — рассказала Сосновая.

Кроме того, по словам создательницы шоу Дарьи Мороз, в новых эпизодах будут затронуты темы детских травм и их влияния на взрослую жизнь героев. Также ожидается появление новых персонажей.

Первый сезон сериала «Жить жизнь» вышел на стриминг-сервисе START в апреле 2023 года. В основе проекта лежит роман Анны Богинской.

Ранее также сообщалось о старте съемок продолжения сериала «Универ». Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в этом сериале, высоко оценил профессионализм команды, которая занимается проектом, в частности, обратив внимание на опыт режиссера.