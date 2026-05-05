Россиянам объяснили, как забыть о боли в ступнях после длительной ходьбы Тренер Мальцева: от болей в ступнях помогут растяжка и подъемы на носки

Растяжка и подъемы на носки помогут при болях в ступнях после длительной ходьбы, заявила NEWS.ru тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева. По ее словам, жжение и усталость в ногах к вечеру обычно возникают из-за того, что одновременно не работают четыре ключевые зоны: икры, свод стопы, контроль голеностопа и баланс на одной ноге.

Слабые ступни редко болят сами по себе. Жжение и усталость к вечеру обычно идут от того, что не работают сразу четыре зоны. Это икры, свод стопы, контроль голеностопа и баланс на одной ноге. Если включить их в работу на четыре — шесть недель, бытовая нагрузка перестает изматывать. Рабочий формат занимает около 15 минут четыре дня в неделю. Сначала пять минут разогрева. Спокойная ходьба, круги стопами. Дальше растяжка задней поверхности голени у стены. После идут подъемы на носки. Три подхода по 12 повторений с отдыхом 45 секунд. Подъем за секунду, опускание — за две, — сказала Мальцева.

После подъемов на носки отрабатываем баланс на одной ноге по 20–30 секунд, три — пять подходов на каждую сторону. Сначала рядом со стеной, потом без опоры, в финале без обуви. Завершаем упражнения рисованием алфавита носком в воздухе и тремя отрезками ходьбы на цыпочках по 20–30 шагов. Если икры начинает сводить, останавливаемся. Первые две недели работаем над техникой, чтобы ступня к вечеру была уставшей, но без боли. На третьей и четвертой — усложняем подъемы и держим баланс дольше. На пятой и шестой — добавляем короткий ежедневный блок на пять минут, — подытожила Мальцева.

Ранее врач общей практики, гериатр Елена Павлова заявила, что неправильно подобранная обувь может привести не только к усталости ног, но и к серьезным нарушениям опорно-двигательного аппарата, включая деформацию стоп. По словам специалиста, ношение узких ботинок провоцирует возникновение косточки у большого пальца.