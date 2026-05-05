Онколог объяснила, может ли обычная бородавка перерасти в рак

Онколог Пурцхванидзе: повреждение бородавки может привести к развитию рака

Повреждение бородавки может стать причиной развития онкологического заболевания, заявила NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По ее словам, особую опасность для человека представляют кондиломы.

С одной стороны, бородавки кажутся безобидными образованиями на коже, с другой — их связь с вирусом папилломы человека вызывает опасения. В большинстве случаев они не перерождаются в рак. Однако это не означает, что можно пренебрегать лечением. Любая травма бородавки, хроническое раздражение или присоединение инфекции могут стать пусковым механизмом для патологических изменений в клетках. Здесь нужно учитывать, что некоторые штаммы ВПЧ способны провоцировать предраковые состояния и злокачественные опухоли, — предупредила Пурцхванидзе.

Она подчеркнула, что некоторые виды вирусов ассоциируются с развитием рака шейки матки, в то время как другие — с плоскоклеточным раком кожи или ануса. В связи с этим, по словам специалиста, важно своевременно обратиться к врачу для диагностики и лечения любых кожных новообразований.

Не все бородавки одинаково безопасны. Особую группу составляют кондиломы. Один из наиболее опасных вариантов — кондиломатоз Леванштейна — Бушке. Это заболевание характеризуется появлением множественных кондилом, которые со временем могут перерождаться в плоскоклеточный рак. Такая трансформация происходит из-за постоянного раздражения новообразований, их травмирования и ухудшения иммунитета, — заключила Пурцхванидзе.

Ранее онколог Антон Саад заявил, что полная победа над раком в ближайшем будущем маловероятна. Тем не менее, по его словам, смертность от онкологических заболеваний может значительно снизиться благодаря созданию персонализированных вакцин.

Максим Кирсанов
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
