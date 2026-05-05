05 мая 2026 в 06:20

Стало известно, могут ли подростки участвовать в сделках с недвижимостью

Депутат Панеш: сделки с недвижимостью разрешены с 14 лет при согласии родителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заключение сделок с недвижимостью допускается с 14 лет при наличии письменного согласия родителей, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, до достижения совершеннолетия человек не обладает полной дееспособностью.

Полная дееспособность, позволяющая без чьих-либо разрешений совершать любые сделки с недвижимостью, возникает с наступлением совершеннолетия, в 18 лет. До этого момента закон рассматривает несовершеннолетнего как лицо, которое в силу возраста не всегда может осознавать последствия своих действий, и вводит ограничения. Подростки с 14 лет могут лично участвовать в процессе, но для этого им необходимо письменное согласие родителей или попечителей, — поделился Панеш.

Он подчеркнул, что для несовершеннолетних до 14 лет родители или опекуны выступают единственными представителями в сделках с недвижимостью. По словам депутата, любая передача имущества ребенка возможна только при наличии письменного разрешения органов опеки и попечительства.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Владимир Самокиш призвал прописывать в судебных решениях четкие алгоритмы возврата средств покупателям в случае отмены сделок с недвижимостью. По его словам, это необходимо, чтобы избежать ситуаций, когда люди остаются без жилья и денег.

Власть
недвижимость
подростки
Life Style
Максим Кирсанов
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

