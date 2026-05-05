Раскрыта опасность кривого пола для жителей частных домов и первых этажей

Кривой пол увеличивает траты на отопление на 10–15%, а также несет скрытые угрозы для здоровья жителей частных домов и первых этажей, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, главная проблема заключается в постоянном движении воздуха через неутепленные щели, которые визуально скрыты плинтусом.

Для жителей первых этажей и частных домов важно помнить, что через щели между кривым полом и стенами, которые формально закрыты плинтусом, постоянно происходит движение воздуха. Наличие неровностей увеличивает расход тепла на отопление в среднем на 10–15%. Вы просто платите за тепло, которое уходит в подполье или на технический этаж. Гораздо опаснее, что через микрощели из-под пола в квартиру проникают пыль и споры плесени. В строительной практике часты случаи, когда под красивым керамогранитом или паркетной доской скрываются пустоты и перепады, которые постепенно разрушают материал изнутри. Один из ярких примеров — эффект «барабана». При нем пустота составляет всего менее 3 мм, но такая минимальная полость снижает несущую способность пола на 40–60%, — пояснил Орехов.

