05 мая 2026 в 07:05

Раскрыта опасность кривого пола для жителей частных домов и первых этажей

Бизнесмен Орехов: кривой пол увеличивает траты на отопление на 10–15%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кривой пол увеличивает траты на отопление на 10–15%, а также несет скрытые угрозы для здоровья жителей частных домов и первых этажей, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, главная проблема заключается в постоянном движении воздуха через неутепленные щели, которые визуально скрыты плинтусом.

Для жителей первых этажей и частных домов важно помнить, что через щели между кривым полом и стенами, которые формально закрыты плинтусом, постоянно происходит движение воздуха. Наличие неровностей увеличивает расход тепла на отопление в среднем на 10–15%. Вы просто платите за тепло, которое уходит в подполье или на технический этаж. Гораздо опаснее, что через микрощели из-под пола в квартиру проникают пыль и споры плесени. В строительной практике часты случаи, когда под красивым керамогранитом или паркетной доской скрываются пустоты и перепады, которые постепенно разрушают материал изнутри. Один из ярких примеров — эффект «барабана». При нем пустота составляет всего менее 3 мм, но такая минимальная полость снижает несущую способность пола на 40–60%, — пояснил Орехов.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергей Толкачев заявил, что с покупкой дачных домов из морских контейнеров нужно быть осторожнее, поскольку некоторые из них могут излучать остаточную радиацию. По его словам, людям, планирующим обзавестись таким альтернативным жильем, лучше запросить у продавца сертификат о его происхождении.

Общество
строительство
советы
квартиры
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

